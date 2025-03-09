Japonya'nın kuzeydoğusunda 12 gündür süren orman yangınında son durum

AA

Japonya'nın kuzeydoğusunda 26 Şubat'ta orman yangını başladı.

12 gündür süren orman yangınına ilişkin yaşanan gelişmede, en az 210 binaya zarar veren orman yangınının kontrol altına alındığı açıklandı.

ALEVLERİN TAMAMEN SÖNDÜRÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kyodo News'in haberine göre, yerel yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda 12 gündür süren yangının daha fazla yayılma riski bulunmadığını kaydetti.

En az 210 yapıya zarar veren orman yangınının kontrol altına alındığını belirten yetkililer, alevlerin tamamen söndürülmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

NE OLMUŞTU

Japonya'nın kuzeydoğusunda 26 Şubat'ta orman yangını başlamış ve yaklaşık 2 bin 900 hektarlık alan küle dönmüştü. Yetkililer, 27 Şubat'ta bölgede yapılan çalışmalar sırasında yanmış bir cesedin bulunduğunu bildirmişti.

Iwate eyaletine bağlı Ofunato kenti yetkilileri, 7 Mart'ta yangın nedeniyle tahliye edilenlerden 1249'unun tahliye merkezlerinde, 3 bin 61 kişinin de akrabalarının evlerinde ya da başka yerlerde barındığını kaydetmişti.