Javier Bardem'den Filistin halkına destek: Boykot kararını yineledi

ABD'de Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle 77. Primetime Emmy Ödülleri, sahiplerine teslim edildi.

Ödül töreninde Netflix yapımı "Adolescence" ile Apple TV yapımı "The Studio" dizileri, birçok dalda ödül alarak geceye damgasını vurdu.

Geceye damga vuran başka bir gelişme ise yıldız isimlerin Filistin halkına desteği ve İsrail'e soykırım tepkisiydi.

TÖRENE KEFİYE İLE GELDİ

Filistin halkı ile dayanışmasını her fırsatta dile getiren Oscar ödüllü İspanyol sinema oyuncusu Javier Bardem, ödül törenine Filistin mücadelesinin sembolü haline gelen, siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil renklerdeki kefiye veya puşi adıyla bilinen örtüyü takarak katıldı.

"SOYKIRIMI MEŞRULAŞTIRAN ŞİRKETLERLE ÇALIŞMAYACAĞIM"

Bardem, The Hollywood Reporter dergisine verdiği demeçte, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı destekleyen veya meşrulaştıran herhangi bir filmde veya televizyon şirketinde çalışmayacağını belirterek, "Bu kadar basit. Bu sektörde ya da başka herhangi bir sektörde bunu yapmamalıyız." dedi.

"ÖZGÜR FİLİSTİN"

İsrail'e ticari ve diplomatik yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunan Bardem, "Özgür Filistin" ifadesini kullandı.

BÜYÜK BOYKOT KARARINA KATILMIŞTI

Oscar, BAFTA, Emmy, Cannes, Berlin, Venedik, César, Goya ve Peabody gibi perstijli sinema ödüllerine sahip isimlerin de aralarında bulunduğu 1300’den fazla sinemacı, boykot kararı vermiş, Bardem de o isimler arasında yer almıştı.