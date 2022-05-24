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    Jen Psaki, MSNBC ile anlaştı

    Beyaz Saray sözcülüğü görevinden ayrılan Jen Psaki'nin, MSNBC'de yorumculuk yapacağı açıklandı.
    • 24.05.2022 - 19:11
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 20:05
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    Jen Psaki, MSNBC ile anlaştı

    Joe Biden yönetiminin Beyaz Saray sözcülüğüne Karine Jean-Pierre getirilirken Jen Psaki görevinden 13 Mayıs'ta ayrıldı.

    Görevden ayrılmadan önce de Psaki'nin birçok yayın organı ile anlaştığı yönünde iddialar kamuoyuna yansımıştı.

    Psaki'nin adresi belli oldu

    Psaki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu son baharda müthiş MSNBC ailesine katılacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Gerçekleri ortaya çıkarmak ve bu ülkenin insanları için en önemli olan konuları derinlemesine incelemek hiç bu kadar önemli olmamıştı." ifadesini kullandı.

    Siyasi içeriklerde yorumculuk yapacak

    MSNBC'den yapılan yazılı açıklamada da Psaki'nin MSNBC Yayın Grubuna bağlı birçok kanaldaki siyasi içeriklerde yorumcu olarak yer alacağını ve bir programın sunuculuğunu yapacağını duyurdu.

    MSNBC Başkanı Rashida Jones da yaptığı açıklamada, "Psaki'nin hükümetteki ve seçim kampanyalarındaki geniş deneyimi ve Beyaz Saray ile Washington'a yönelik perspektifi MSNBC'yi farklı bir yere getirecektir." yorumunda bulundu.

    Jen Psaki, MSNBC ile anlaştı #1

    Psaki'nin geçiş süreci etik tartışmalarına yol açtı

    ABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü yapan Psaki, Biden'ın başkanlık koltuğuna oturduğu 20 Ocak 2021'den itibaren Beyaz Saray Sözcülüğü yapıyordu.

    Psaki, 13 Mayıs'ta görevini yardımcısı Karine Jean-Pierre'ye devrederek, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

    Öte yandan Psaki'nin hala görevdeyken birçok kanal ile görüşmeler yapması ise etik tartışmalarına yol açmıştı.

    AA'nın aktardığına göre Beyaz Saray Sözcüsü olarak yıllık yaklaşık 180 bin dolar civarında maaş alan Psaki'nin MSNBC'den yılda yaklaşık 1,5 milyon dolar maaş alacağı iddia edilmişti.

    Jen Psaki, MSNBC ile anlaştı #2


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