Jens Stoltenberg: NATO, Çin'i düşman olarak görmüyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile videokonferans yoluyla görüşerek, NATO'nun Çin'i düşman olarak görmediğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşerek, endişelerini dile getirdi.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg ile Vang, videokonferans yöntemiyle görüşerek NATO-Çin ilişkileri ile uluslararası güvenlik konularını ele aldı.

Genel Sekreter Stoltenberg, özellikle iklim değişikliği gibi ortak sınamalarda daha fazla ilişki imkanı bulunduğunu bildirdi.

ÇİN'İN ULUSLARARASI KURALLARA UYMASI İSTENDİ

NATO'nun Çin'i hasım olarak görmediğini belirten Stoltenberg, buna karşılık Çin'e uluslararası taahhütlerini yerine getirme ve uluslararası sistemde sorumlu şekilde davranma çağrısında bulundu.

Stoltenberg, zora başvuran politikaları, büyüyen nükleer silah stoku ve askeri modernizasyonda şeffaflık göstermemesi nedeniyle NATO'nun Çin ile ilgili endişelerini bildirdi.

DİYALOĞUN İKİ TARAF İÇİN ÖNEMLİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Çin'i nükleer imkanları ve doktriniyle ilgili anlamlı bir diyalog, güven tesis edilmesi ve şeffaflık tedbirlerine davet eden Stoltenberg, karşılıklı şeffaflık ve diyaloğun hem NATO hem de Çin'in çıkarına olacağını söyledi.

Stoltenberg ile Vang arasındaki görüşmede Afganistan da gündeme geldi. Stoltenberg, bölge ülkeleri dahil olmak üzere Taliban'ın terörle mücadele ve insan hakları gibi alanlarda taahhütlerini yerine getirmesi konusunda koordineli bir uluslararası yaklaşım sergilenmesinin önemini vurguladı.