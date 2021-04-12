Joe Biden, ABD'nin yakın tarihinde en az mülteci kabul eden başkan olabilir

IRC, Biden'ın, göçmenlik politikalarını eleştirmesine rağmen Trump'tan kalan bir politikayı yürürlükten kaldırmadığı için ülkenin en za mülteci kabul eden başkanı olabileceğini açıkladı.

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), tarafından mültecilere yünelik bir rapor hazırlandı.

Yayınlanan raporda, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyası döneminde mültecilere yönelik umut vadeden açıklamalarda bulunduğuna ve göreve geldikten sonra da yeni politikalar açıkladığına işaret edilerek, bunlara rağmen Biden'ın hala bir başkanlık kararnamesi imzalamadığı belirtildi.

TRUMP'TAN DAHA AZ MÜLTECİ KABUL EDEBİLİR

Biden'ın yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamaması nedeniyle Donald Trump döneminden kalan 15 bin kişilik mülteci kotasının devam ettiğine ve bu kotanın da ülke tarihindeki en düşük kota olduğuna dikkat çekilen raporda, Biden'ın Trump döneminin mültecilere karşı politikalarını sık sık eleştirmesine rağmen ülkenin modern tarihinde en az mülteci kabul eden başkan olabileceği vurgulandı.

2021'DE 2 BİN 50 MÜLTECİ KABUL EDİLDİ

ABD'nin 2021 mali yılı içerisinde şu ana kadar sadece 2 bin 50 mülteciyi kabul ettiği aktarılan raporda, durumun böyle sürmesi durumunda yıl sonuna kadar kabul edilen mülteci sayısının ancak 4 bin 510'a ulaşabileceği kaydedildi.

Raporda, Trump yönetiminin son yılında 11 bine yakın mülteci kabul ettiği ve bunun ülke tarihindeki en düşük mülteci sayısı olduğu belirtildi.