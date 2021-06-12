ABD Başkanı Joe Biden gezisi sırasında BBC muhabirlerini oturduğu masadan kovdurdu. O anlar kameraya böyle yansıdı.

G7 zirvesi için İlk yurt dışı gezisine çıkan ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden, tepki çeken bir olaya imza attı.

Biden çifti, dün gündüz saatlerinde gerçekleşen görüşmelerin ardından konakladıkları otele döndü.

Çift daha sonra, yemek yemek için otelin restoranına indi.

BİDEN ÇİFTİ, MUHABİRLERİ MASADAN KALDIRTTI

Oturmak istedikleri masada BBC muhabirlerinin oturduğunu gören Biden çifti, korumalarına verdikleri emirle görenleri şaşkına çevirdi.

Biden, masada oturan BBC muhabirlerinin bulundukları yerden kaldırılmasını istedi.

Joe Biden BBC muhabirlerini masadan kovdurdu

DURUMU GÜLÜMSEYEREK İZLEDİ

Korumalar ve otel personeli tarafından masaları boşaltılan muhabirlerin o anlarını yakınlarda bulunan Joe Biden, durumu gülümseyerek izledi.

Masadan kaldırıldığı sırada kendisini izleyen Biden'la konuşan BBC muhabirinin eşyalarını toplayarak gittiği o anlar, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve ses getirdi.