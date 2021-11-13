Joe Biden, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinden endişe duyuyor

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinin büyük endişe kaynağı olduğunu dile getiren ABD Başkanı Joe Biden, buna ilişkin kaygılarını Rusya ve Belarus'a ilettiklerini söyledi.

Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır noktasında çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen Avrupa’ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışan göçmenlerin bekleyişi 6’ncı gününe girdi.

Soğuk hava koşullarına rağmen sınır boyundaki çadırlarda geceyi geçiren, çocuk ve kadınlardan oluşan, Belarus makamlarına göre sayıları 2 bini bulan bu kişiler arasından büyük bir grubun önceki gece yarısı Polonya sınırını geçtiği belirtildi.

15 BİN ASKER SINIRDA

Bunlardan bazılarının Polonyalı güvenlik güçlerince Belarus tarafına geri gönderildiği, diğerlerinin ise arandığı ifade edildi.

Daha sonra Polonya Savunma Bakanlığınca bu kişilerin gözaltına alındığı bildirildi. Bu olaylar üzerine Polonyalı yetkililer sınır boyunda güvenlik güçlerinin sayısını 15 bine çıkardığını duyurdu.

Belarus Devlet Sınır Komitesi, sınırdan geçmeye çalışanlardan bazılarının Polonyalı güvenlik güçlerince yaralandığını ve Belarus'un yaralılara tıbbi yardım sağladığını bildirdi.

“GERİLİM TIRMANIYOR”

Komiteden yapılan açıklamada, Polonya güvenlik güçlerinin sınırdaki gruplara karşı silah kullandığı ve kafalarının üzerinden ateş açtığı belirtildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2 binden fazla kişinin üç gündür düşük sıcaklıklarda yerde yatıp uyuduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu kişilerin gıda, su ve ilaca muhtaç durumda olduğu ifade edildi.

Belarus Devlet Sınır Komitesinin açıklamasında, “Şu anda Belarus-Polonya sınırında gerilim tırmanıyor.” ifadeleri kullanıldı.

BIDEN’DAN GÖÇMEN KRİZİ YORUMU

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi endişe yaratırken, konu ABD Başkanı Joe Biden’a soruldu.

Hafta sonu tatilini geçirmek üzere Camp David'e hareketinden önce Beyaz Saray muhabirlerinin Belarus-Polonya sınırındaki krizine ilişkin sorusunu yanıtlayan Biden, sürecin büyük endişe kaynağı olduğunu dile getirdi.

“BU DURUMUN BİR SORUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

Biden, “Endişemizi Rusya ve Belarus'a ilettik. Bu durumun bir sorun olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Yardımcısı Kamala Harris de Fransa ziyaretinde konuya ilişkin açıklamasında, krizi yakından ve kaygıyla izlediklerini belirtmişti.

BELARUS, SIĞINMACILARI TUTMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Temmuz'da yaptığı konuşmada, ülkesinin AB ile Geri Kabul Anlaşması'nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus'a yönelik Batı'nın tutumundan sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti.

Avrupa'ya gitmek üzere Belarus'a gelen bu kişileri ülkede tutmayacaklarını söyleyen Lukaşenko, “Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus'tan gelen mülteciler için 'yerleşim yeri' haline geleceğimizi düşünenler yanılıyor. Biz hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa'ya gidiyorlar.” demişti.

10 KİŞİNİN HAYATINA MAL OLDU

AB, Belarus yönetimini, Irak gibi ülkelerden gelen sığınmacıları AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek “düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla” suçluyor.

İki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son 2 ayda, bu sebeplerle yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.​​​​​​​​​​​​​​

Belarus - Polonya sınırında gıda izdihamı VİDEO

POLONYA İLE BELARUS SINIRINDAKİ KRİZİN SEBEBİ

Belarus'ta 2020'de yapılan seçimi Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko açık farkla kazandı. Ancak hile iddialarıyla sokağa çıkan muhaliflere sert müdahale yapıldı.

Binlerce kişinin tutuklanmasının ardından AB tarafı Belarus'u hedef alan bir dizi sert yaptırım uygulamaya başladı. İki taraf arasında gerilim artarken Rusya'nın desteğini alan Belarus'tan Polonya sınırına göçmen akını başladı.

Minsk yönetimi yaptırımlara tepkisini "göçmen akışını kontrol altına almak için gereken fonlardan ülkenin yoksun bırakıldığını" savunarak ve yasa dışı göçü durdurmak için yapılan anlaşmaya artık uymayacağını açıklayarak gösterdi.