Joe Biden, benzin fiyatlarını düşürecek stratejisini açıkladı

Tüm dünyada artan benzin fiyatlarından Putin'i sorumlu tutan ABD Başkanı Joe Biden, fiyatın düşmesi için rezervlerden 15 milyon varili daha piyasaya süreceklerini açıkladı.

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesi, muhalifler, Biden'ı en çok enflasyon ve artan benzin fiyatları gibi ekonomik konular üzerinden eleştiriyor...

OPEC'in günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararının ardından Biden yönetimi benzin fiyatlarını kontrol altında tutmak için yeni bir adım attı.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında benzin fiyatları konusundaki stratejilerini kamuoyuyla paylaştı.

Fiyatların artmasından Putin'i sorumlu tuttu

Tüm dünyada artan benzin fiyatlarından Ukrayna'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutan Biden, yaz aylarından bu yana attıkları adımlar sayesinde benzin fiyatlarının galon başına 2,5 dolar kadar düşüş kaydettiğini ancak düşüşün yine de bekledikleri kadar hızlı olmadığını belirtti.

"Fiyatları düşürmek için 15 milyon varil petrol piyasaya süreceğiz"

Biden, "Enerji Bakanlığı stratejik petrol rezervlerinden 15 milyon varili daha piyasaya sürecek, bu süreç aralık sonuna kadar devam edecek." ifadesini kullandı.

Stratejik petrol rezervlerinin yarısından fazlası dolu

AA'da yer alan habere göre, bağımsız analistlerin rezervlerden yapılan salımların petrol fiyatlarının düşüşünde önemli rol oynadığını onayladığını belirten Biden, stratejik petrol rezervlerinin yarısından fazlasının dolu olduğunu ve bunun acil bir durum için yeterli olduğunu aktardı.

Biden, gelecek aylarda da gerekirse benzeri adımların atılacağına işaret ederek ABD'nin petrol üretiminin kendi yönetimi döneminde arttığını ve ABD'nin şu anda ihraç ettiği petrolün ithal ettiği petrol oranından daha yüksek olduğunu vurguladı.

Benzin fiyatları varil başına 70 doların altına düştüğünde de stratejik petrol rezervleri için petrol satın alacaklarını kaydeden Biden, petrol şirketlerine de benzin fiyatlarını düşürme ve petrol üretimini artırma çağrısı yaptı.

Biden, bir muhabirin, bu adımların kasım ayındaki yerel seçimler öncesi siyasi motivasyonlarla mı atıldığı yönündeki sorusu üzerine ise bu adımların daha önce de atıldığını vurguladı.

Rusya'daki sıkı yönetim kararıyla ilgili "Putin zor durumda" dedi

Putin'in Ukrayna'nın ilhak edilen bölgelerinde ilan ettiği sıkı yönetim konusundaki bir soruya ise Biden, "Bence Putin çok zor bir pozisyonda. Şu anda yaptığı ise bunu (sıkı yönetim), Ukrayna halkına boyun eğdirmek için elindeki tek aracı kullanmasıdır." yanıtını verdi.

Stratejik rezervler 1984'ten bu yana en düşük seviyede

ABD Başkanı Biden, mart ayında, ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Söz konusu satışlarla, ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.