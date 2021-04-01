Joe Biden, din adamlarından aşıya teşvik için yardım istedi

Joe Biden, din adamlarından aşıya teşvik için yardım istedi

ABD Başkanı Biden, dini toplum liderleriyle yaptığı görüşmede, liderleri, topluluklarını koronavirüse karşı aşılanmaları konusunda teşvik etmeye çağırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün binden fazla dini lider ve toplum temsilcisi ile çevrim içi görüşme yaptı.

Görüşmede koronavirüs ve aşı konusu ele alındı.

"AŞI OLMAYA TEŞVİK EDİN"

Koronavirüsle mücadelede yerel liderlerin çok önemli bir yeri olduğunun altını çizen Biden, "Sizleri aşı kelimesini yaymaya ve herkesi sırası geldiğinde aşı olmaya teşvik etmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Biden, insanların yeniden bir araya gelmesi ve ibadet yerlerinin yeniden açılması için Kovid-19'un alt edilmesinin önemini vurguladı.