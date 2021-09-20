Joe Biden, Emmanuel Macron sorusunu yanıtsız bıraktı

ABD Başkanı Biden'a, bisiklet sürdüğü sırada Macron ile ne zaman görüşeceği soruldu. Biden, gazetecilerin sorusuna cevap vermeden yoluna devam etti.

Avustralya'nın denizaltı inşasında Fransa ile anlaşmayı bozarak ABD ve İngiltere ile el sıkışması, Paris yönetiminden ağır tepkilerle karşılaştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Sırtımızdan vurulduk." açıklamasını yaparken, hükümet sözcüsü Gabriel Attal, Washington'dan açıklama beklediklerini söyledi.

ABD-FRANSA HATTINDA GÜNDEM DENİZALTI ANLAŞMASI

Ayrıca Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, konuyla ilgili ABD Başkanı Joe Biden ile ilerleyen günlerde görüşeceği belirtildi.

Denizaltı anlaşmasının iptali, Delaware eyaletinin Rehoboth Beach şehrinde eşi First Lady Jill Biden ile bisiklet süren Joe Biden'ı takip eden gazetecilerin gündemindeydi.

BIDEN, SORULARA YANIT VERMEDEN GEÇTİ

Gazeteciler, Biden bisiklet üzerinde olduğu sırada "Sayın Başkan, Emmanuel Macron'a ne söyleyeceksiniz? Macron'u ne zaman arayacaksınız?" şeklinde ısrarlı sorular yöneltti.

Ancak gazetecilerin sorularına yanıt vermeyen Biden, el sallayarak oradan uzaklaştı.

Bisiklet süren Biden, Macron sorusuna yanıt vermeden geçti ViDEO

BÜYÜKELÇİLER GERİ ÇEKİLDİ

Öte yandan, anlaşmayı yapan ülkelerin isimlerinden oluşan AUKUS mutabakatına karşı tavrını ortaya koymak isteyen Fransa, ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini istişare amacıyla geri çekti.

Le Drian, "Macron'un talebi üzerine, ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerimizi istişareler için derhal Paris'e geri çağırmaya karar verdim." ifadesini kullandı.

ABD: FRANSA'YA ANLAŞMAYI ÖNCEDEN BİLDİRDİK

Washington'dan ise farklı bir açıklama geldi. Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, anlaşmanın Fransa'ya önceden bildirildiğini öne sürdü.

ÜÇ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMANIN KAPSAMI

AUKUS anlaşması doğrultusunda ABD ile İngiltere, Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacak.

Anlaşmayla ilgili istişarelerin 18 ay boyunca süreceği, ABD Başkanı Biden'ın Savunma Bakanı Lloyd Austin'i görevlendirdiği kaydedildi.