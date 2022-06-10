Petrol
121.63
-1.17%
Euro
18.0478
-1.14%
Dolar
17.1426
0.15%
Altın
1.031
1.15%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
503.001
0.26%
BTXN Coin
10.00
-10.87%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    Joe Biden: Enflasyon keskin ve hızlı bir düşüş göstermiyor

    Enflasyonda son 40 yılın zirvesini giren ABD'de Başkan Joe Biden yazılı açıklamada bulundu. Biden, enflasyon beklediğimiz kadar keskin ve hızlı bir düşüş göstermiyor dedi.
    • 10.06.2022 - 21:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Joe Biden: Enflasyon keskin ve hızlı bir düşüş göstermiyor

    ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayı enflasyon verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Yaptığı yazılı açıklamada son enflasyon raporunun, enflasyonla mücadeleyi neden en önemli ekonomik önceliği yaptığını gösterdiğine işaret eden Biden, "Kritik çekirdek enflasyonun ılımlı hale geldiğini görmek iyi olsa da görmemiz gereken kadar keskin ve hızlı bir düşüş göstermiyor." ifadesini kullandı.

    "Rus-Ukrayna savaşı ana sebep"

    Biden, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın fiyat artışlarını ABD ve dünyada etkilediğini belirterek, benzin, enerji ve gıda fiyatlarındaki aylık artışa dikkati çekti.

    Rus birliklerinin Ukrayna'yı tehdit etmeye başlamasından bu yana benzin fiyatlarının birçok yerde galon başına 2 dolar arttığını kaydeden Biden, "Ukrayna'da özgürlüğü savunmak için çalışmalarımıza devam ederken bile ABD'de fiyatları düşürmek için daha fazlasını hızlı şekilde yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

    Nakliye masraflarının düşürülmesi talimatı verdi

    Biden, yönetimin fiyatları düşürmek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğini vurgulayarak, Kongrenin acilen harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Kongreye nakliye masraflarını azaltmak için bir yasa tasarısı geçirme çağrısında bulunan Biden, böylece mal fiyatlarının düşürülebileceğini kaydetti.

    Biden, enerji ve reçeteli ilaçlar gibi ailelerin maliyetlerini azaltmaya yönelik yasa çıkarması için Kongreye ayrı bir çağrıda da bulundu.

    Vergi reformunun da enflasyonist baskıyı daha da azaltabileceğine dikkati çeken Biden, bu önlemlerin ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonu düşürme çabalarını tamamlamak için önemli olduğunu vurguladı.

    Enflasyonda 40 yılın zirvesine ulaşıldı

    ABD’de enflasyon mayısta yıllık yüzde 8,6 ile 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

    Joe Biden: Enflasyon keskin ve hızlı bir düşüş göstermiyor #1


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Türkiye Aile Desteği programı nedir, kimlere verilecek? Sosyal yardım ödemesi başvuru tarihleri 2022
    Gündem

    Türkiye Aile Desteği programı nedir, kimlere verilecek? Sosyal yardım ödemesi başvuru tarihleri 2022

    Trabzonspor, Ozan Kabak'ın peşinde
    Futbol

    Trabzonspor, Ozan Kabak'ın peşinde

    Görüş Bildir