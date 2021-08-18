Joe Biden ile Boris Johnson, Afganistan'daki son durumu ele aldı

ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'daki son durumu değerlendirmek üzere gelecek hafta çevrim içi ortamda G7 zirvesi düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Afganistan'da başlayan yeni Taliban dönemi tüm dünyanın gündeminde.

ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir görüşme gerçekleştirerek konuyu ele aldı.

Beyaz Saray'dan, yapılan telefon görüşmesine ilişkin bir açıklama yayınlandı.

KOORDİNASYON HALİNDE OLMA KONUSUNDA ANLAŞILDI

İkili, Afganistan'daki ABD'li, İngiliz ve diğer ülke vatandaşlarının güvenli şekilde tahliyesi konusunu ele alırken, süreçle ilgili yakın koordinasyon halinde olma konusunda mutabık kaldı.

Biden ile Johnson, Afganistan'la ilgili bundan sonraki stratejilerin ele alınabilmesi amacıyla gelecek hafta çevrim içi ortamda düzenlenecek bir G7 zirvesi organize etme konusunda da anlaştı.