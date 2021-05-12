Joe Biden ile Mahmud Abbas arasında ilk temas gerçekleşti

ABD Başkanı Biden, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdiği yazılı mesajı Filistin lideri Abbas'a gönderdi.

İsrail’in Filistin’e saldırısı devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında ilk temas gerçekleşti.

Filistin kaynaklarına göre, Donald Trump döneminde ilişkilerin kesilmesinden sonra Joe Biden, Abbas’a yazılı bir mesaj gönderdi.

İKİLİ İLİŞKİLER DEĞERLENDİRİLDİ

Filistin ile ikili ilişkileri ele alan Biden’ın mesajında son siyasi gelişmeler ve mevcut durum değerlendirildi.

BİDEN ASKIYA ALINAN YARDIMLARI TEKRAR BAŞLATMIŞTI

Trump döneminde kesilen ilişkileri bu mesajla yeniden başlatan ABD Başkanı Joe Biden, daha önce de askıya alınan Filistin halkına yapılan yardımları tekrardan başlatmıştı.

ABBAS ABD DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN GELEN TELEFONU REDDETMİŞTİ

Joe Biden hükümeti Filistin ile temasları daha önce başlatmak istemiş ancak Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'den gelen bir telefon görüşmesini uluslararası protokollere göre ABD Başkanı’nın araması gerektiğini söyleyerek reddetmişti.