Joe Biden: İsrail'in kendini savunma hakkı var

Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü belirterek "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var." dedi.

İsrail, dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik şiddetli saldırılarını artırmaya devam ediyor.

Dünya genelinde protestolarla bu devlet zulmü gündemde tutulmaya çalışılarak saldırıların durdurulması için çağrılar yapılıyor.

ABD Başkanı Joe Biden'a da Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısı esnasında Filistin ve İsrail'de yaşanan son gelişmelere ilişkin sorlar yöneltildi.

"KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR"

İsrail'in yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkeleri ile de bu konuda yakın temas halinde olduklarını belirten Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve bu konuda yakın zamanda bir açıklama yayınlayacaklarını söyledi.

Yakın zamanda durumun sakinleşmesini beklediğini vurgulayan Biden, "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var." değerlendirmesinde bulundu.