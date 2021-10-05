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    Joe Biden, Jens Stoltenberg'le Beyaz Saray'da görüştü

    ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i ağırladı.
    • AA
    • 05.10.2021 - 02:39
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 02:47
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    Joe Biden, Jens Stoltenberg'le Beyaz Saray'da görüştü

    ABD Başkanı Joe Biden sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

    Biden'ın, bugün Beyaz Saray'da, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir araya geldi.

    Görüşmenin olumlu geçtiği belirtilerek ABD'nin NATO'ya güçlü desteğini vurguladı.

    NATO SAVUNMASININ GÜÇLENDİRİLMESİ VURGULANDI

    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası güvenlik durumunun ele alındığı görüşmede, NATO'nun Transatlantik savunmayı korumak için gösterdiği çabalarının da değerlendirildiği aktarılarak, Biden'ın, NATO'ya güçlü desteğini ve savunmanın güçlendirilmesinin önemini dile getirdiği kaydedildi.

    Açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın da Stoltenberg ile görüştüğü ifade edildi.

    Joe Biden, Jens Stoltenberg le Beyaz Saray da görüştü #1

    Joe Biden, Jens Stoltenberg le Beyaz Saray da görüştü #2

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