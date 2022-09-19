Biden, "Halen korona ile ilgili sorunumuz var ama pandemi bitti" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Detroit Otomobil Fuarı'nı ziyaret etti.

Biden, ziyareti sırasında CBS'e verdiği demeçte, koronavirüs salgınıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"Sorunlarımız var ama pandemi bitti"

Üç yıl aradan sonra fuarın ilk kez düzenlendiği hatırlatılan Biden'a "Pandemi bitti mi?" sorusu yöneltildi.

Biden, "Pandemi bitti. Halen korona ile ilgili sorunumuz var. Halen üzerinde çok çalışıyoruz ama pandemi bitti." dedi.

Joe Biden: Koronavirüs salgını bitti ViDEO

Biden: Durum değişiyor

Etraftakilerin maske takmadığını söyleyen Biden, "Herkes formunda görünüyor." ifadesini kullandı.

Biden, tüm bunların, durumun değiştiğinin göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

Koronavirüs salgını bilançosu

Worldometers internet sitesine göre, dünya genelinde 617 milyonu aşkın koronavirüs vakası ve 6,5 milyon ölüm kaydedildi.

ABD'de ise bu veriler sırasıyla 97,5 milyon ve 1,07 milyon olarak gerçekleşti.