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    Joe Biden: Koronavirüs salgını bitti

    Biden, "Halen korona ile ilgili sorunumuz var ama pandemi bitti" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 10:06
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    Joe Biden: Koronavirüs salgını bitti

    ABD Başkanı Joe Biden, Detroit Otomobil Fuarı'nı ziyaret etti.

    Biden, ziyareti sırasında CBS'e verdiği demeçte, koronavirüs salgınıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

    "Sorunlarımız var ama pandemi bitti"

    Üç yıl aradan sonra fuarın ilk kez düzenlendiği hatırlatılan Biden'a "Pandemi bitti mi?" sorusu yöneltildi.

    Biden, "Pandemi bitti. Halen korona ile ilgili sorunumuz var. Halen üzerinde çok çalışıyoruz ama pandemi bitti." dedi.

    Joe Biden: Koronavirüs salgını bitti ViDEO

    Biden: Durum değişiyor

    Etraftakilerin maske takmadığını söyleyen Biden, "Herkes formunda görünüyor." ifadesini kullandı.

    Biden, tüm bunların, durumun değiştiğinin göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

    Joe Biden: Koronavirüs salgını bitti #1

    Koronavirüs salgını bilançosu

    Worldometers internet sitesine göre, dünya genelinde 617 milyonu aşkın koronavirüs vakası ve 6,5 milyon ölüm kaydedildi.

    ABD'de ise bu veriler sırasıyla 97,5 milyon ve 1,07 milyon olarak gerçekleşti.

    Joe Biden: Koronavirüs salgını bitti #2


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