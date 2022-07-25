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    Joe Biden Kovid-19 semptomlarını atlattı

    Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın neredeyse tüm semptomlarının bittiği bildirildi.
    • 25.07.2022 - 19:46
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 19:48
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    Joe Biden Kovid-19 semptomlarını atlattı

    ABD Başkanı Joe Biden, 21 Temmuz’da Covid-19’a yakalanmış ve kendisini Beyaz Saray’da izole etmişti.

    Biden’a yüksek ihtimalle Covid-19’un Omicron mutasyonunun alt mutasyonu BA5 bulaştığı ifade edilmişti.

    Doktor Kevin O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşıldı.

    "Semptomları neredeyse bitti"

    Mektupta O'Connor, Biden'ın "Paxlovid" isimli ilaçla tedavisinde 4 gününü doldurduğunu belirterek, "Biden'ın semptomları şu anda neredeyse tamamen bitti." ifadesini kullandı.

    Tedaviye yanıt verdi

    AA'nın haberine göre, Biden'ın şu anda sadece hafif burun tıkanıklığı ve minimal seviyede ses kısıklığı şikayeti olduğunu kaydeden O'Connor, Biden'ın tedaviye beklenen şekilde yanıt verdiğini aktardı.

    Joe Biden Kovid-19 semptomlarını atlattı #1

    Joe Biden Kovid-19 semptomlarını atlattı #2

    Joe Biden Kovid-19 semptomlarını atlattı #3


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