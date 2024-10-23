Joe Biden: Liderler beni kenara çekip, Trump hakkında konuşuyor

AA

Amerika, 5 Kasım'da yapılacak olan seçimlere hazırlanıyor.

Donald Trump ve Kamala Harris'in yarışacağı seçimlerde, heyecan her geçen gün artıyor.

Anketlerde ağustos ayından bu yana önde olan Kamala Harris'i geçmeye başlayan Donald Trump, Biden'ı endişelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, selefi ve 5 Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesi ihtimalinin dünya liderlerini de endişelendirdiğini söyledi.

"BENİ KENARA ÇEKİYORLAR"

Biden, New Hampshire eyaletindeki konuşmasında, diğer ülkelerin liderleriyle yaptığı özel görüşmelere işaret etti.

Dünya liderlerinin Trump'ın yeniden iktidara gelmesinden endişe duyduklarını söyleyen Biden, "Liderler birbiri ardına beni sessizce bir kenara çekiyorlar ve diyorlar ki, 'Joe, o (Trump) kazanamaz. Demokrasimiz tehlikede.' diyorlar." şeklinde konuştu.

Biden, ABD dışında dünyaya liderlik edecek bir ülkenin olmadığını savundu.

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"HAPİS" İMASI GELDİ

Başkan Biden, konuşmasının ardından eyaletteki kampanya ofisine giderek burada da Trump hakkındaki eleştirilerini sürdürdü.

Biden, Trump'ın demokrasi için "tehdit" oluşturduğunu savunarak, "Onu hapse atmalıyız." dedi ancak hemen ardından cümlesini "Siyasi olarak onu dışarıda bırakmalıyız. Yapmamız gereken bu." diyerek söylem değiştirdi.

"BIDEN GERÇEĞİ KAYBETTİ"

Trump'ın kampanya sözcüsü Karoline Leavitt de konuya ilişkin açıklamasında, Biden'ın "gerçeği ifade ettiğini" kaydederek "O ve (Demokrat Partinin başkan adayı) Kamala'nın (Harris) planı başından beri rakipleri Trump'ı adil bir şekilde yenemedikleri için siyasi olarak zulmetmekti." ifadelerini kullandı.