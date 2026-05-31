CHP'li il başkanından Kemal Kılıçdaroğlu'na: Görevden alacakmış, çok da şeyimde
Mutlak butlan kararına ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kemal Kılıçdaroğlu'na kendisini görevden alacağı iddialarına "Alacaksa alsın çok da şeyimdeydi" diyerek yanıt verdi.
Mahkemenin verdiği kararın yankıları sürüyor.
CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki kurultay iptal edildi.
Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve döndü.
PARTİ İKİYE BÖLÜNDÜ
Bazı partililer mahkemenin kararını sevinçle karşılarken bazıları ise sert tepki gösterdi.
Karar sonrası parti Özgür Özel destekçileri ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri olarak ikiye bölündü.CHP'li ilçe başkanı mutlak butlan kararı sonrası sinir krizi geçirdi
DÜZCE İL BAŞKANI ÖZEL'E DESTEK ÇIKTI
Özel'in yanında saf tutan isimlerden biri de CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı oldu.
Özcan Dağıstanlı ile ilçe başkanları ve partili yöneticiler, Özel'in Ankara'da düzenlenen bayramlaşmasına katıldı.
'KAYYUMDAROĞLU' DEDİ
Öte yandan makam odasında mutlak butlan kararına ilişkin bazı açıklamalarda bulunan CHP'li Başkan, dikkat çeken ifadeler kullandı.
CHP Genel Başkanı'nı 'Kayyumdaroğlu' olarak nitelendiren Dağıstanlı, Kılıçdaroğlu'nun işinin zor olduğunu söyledi.
"GÖREVDEN ALACAKSA ALSIN, ÇOK DA ŞEYİMDEYDİ"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini görevden alabileceğini ifade eden İl Başkanı, "Alacaksa alsın çok da şeyimdeydi" diye konuştu.
Konuşmasının devamında argo ifadeler kullanan Dağıstanlı, sosyal medyanın gündemine oturarak tartışma yarattı.