Tarlasına kepçeyi vurdu, hayatının şokunu yaşadı: Tam 3 bin yıllık hazine çıktı

Popular Mechanics’in aktardığı bilgilere göre nefes kesen keşif, ülkenin Ahlum ve Dettum bölgeleri yakınlarında kurulacak olan yeni bir rüzgar enerjisi sahasında gerçekleştirildi.

Aslında inşaat faaliyetleri başlamadan önce, prosedür gereği bölgede standart bir arkeolojik tarama yapılmıştı.

Ancak asıl büyük sürpriz, iş makinelerinin sahaya inip toprağı kazmaya başlamasıyla yaşandı.

İlk kazı sırasında kepçenin ucuna bronz ve kehribar parçaları takılınca çalışmalar derhal durduruldu ve arkeologlar acil koduyla yeniden sahaya çağrıldı.

3 bin 300 yıllık kehribar kolye çıktı

Yeniden başlayan titiz kazılarda, toprak altından adeta bir servet çıktı. Buluntular arasında son derece süslü boyun halkaları, kollar için tasarlanmış spiraller, bronz iğneler, dekoratif plakalar ve nadide kehribar boncuklar yer aldı.

Keşfin en göz kamaştırıcı ve dikkat çeken parçası ise tam 156 adet kehribar boncuğun yan yana dizilmesiyle oluşturulmuş muazzam bir kolye oldu.

Uzmanlar, yapılan ilk incelemelerin ardından bu eşsiz takıların MÖ 1500 ile 1300 yılları arasına (günümüzden yaklaşık 3 bin 300 yıl öncesine) tarihlendiğini açıkladı.

Aşağı Saksonya Eyalet Anıt Koruma Ofisi tarafından yapılan açıklamalara göre, bulunan bu takılar sıradan insanlara ait değil.

Arkeologlar, takıların o dönem bölgede yaşamış en az üç farklı yüksek statülü kadına ait olabileceğini düşünüyor. Parçaların tek bir noktada ve bir arada gömülmüş olması, bunların tesadüfen ya da sıradan bir şekilde kaybolmadığının en büyük kanıtı.

Uzmanlar, bu değerli eşyaların dini, sembolik ya da törensel bir amaç doğrultusunda bilerek toprağa bırakılmış (adak ya da gömü) olma ihtimali üzerinde duruyor.

Bronz Çağı'nın zenginlik ve ticaret şifreleri

Keşfi arkeoloji dünyası için bu denli önemli kılan bir diğer detay ise yoğun kehribar kullanımı.

Bronz Çağı’nda kehribar, yerel olarak kolayca bulunabilen bir malzeme değil, aksine devasa ticaret ağlarıyla çok uzak bölgelerden taşınan son derece lüks ve değerli bir metaydı.

Asırlık yerleşim yeri ve gizemli tarak

Rüzgar enerjisi sahasındaki bulgular sadece Bronz Çağı ile de sınırlı kalmadı. Alanda yürütülen geniş çaplı kazılarda farklı tarihi dönemlere ait yüzlerce eser daha gün yüzüne çıkarıldı.

Alandaki diğer dikkat çekici bulgu ise araştırmacıları heyecanlandıran üç katmanlı bir tarak oldu.

4. ya da 5. yüzyıla tarihlenen bu tarak, dairesel süslemeleri ve bronz perçinleriyle, o dönem yaşamış bir insanın günlük hayatta kullandığı son derece şık bir kişisel eşyası olarak kayıtlara geçti.