Pahalı araçların direksiyonuna geçen Biden, gaza basarken görüntülendi. Biden hakkında "Rekor enflasyonun ortasında pahalı araçları tanıtıyor" denildi.

ABD Başkanı Biden, Detroit Otomobil Fuarı'na katılarak lüks araçları yakından inceledi.

Çeşitli marka araçların yanında poz veren Biden, araçlardan birinde de testi ihmal etmedi.

Direksiyona geçip gaza bastı

Chevrolet Corvette Z06 marka araca binen Biden'ın keyifli olduğu ve gaza bastığı anlar kameraya yansıdı.

ABD Başkanı'nın bu görüntüleri ise ülke basınında eleştiri oklarının hedefi oldu.

New York Post: Enflasyon artarken, lüks araçları test ediyor

New York Post gazetesi, "Enflasyon artarken, lüks araçları test ediyor." dedi. Haberde, 79 yaşındaki Biden'ın, pahalı lüks araçların direksiyonuna geçtiğine dikkat çekildi.

Joe Biden, lüks araçları test etti ViDEO

Fox: Rekor enflasyonun ortasında pahalı araçları tanıtıyor

Eski Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox televizyonu, şu ifadeye ver verdi:

"Biden, rekor enflasyonun ortasında otomobil fuarında pahalı elektrikli araçları tanıtıyor."





Biden: Hızı seviyorum

Buradaki konuşmasında araçları çok sevdiğini dile getiren Biden'ın, "Buradayım çünkü otomobil fuarı ve buradaki araçlar bana gelecek hakkında iyimser olmak için pek çok neden veriyor.

Sadece onlara bakmak ve onları sürmek, hızı da sevmeme rağmen bana bir iyimserlik hissi veriyor." dediği belirtildi.



