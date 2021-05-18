Joe Biden, Netanyahu ile görüştü

Joe Biden, Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.

Masum Filistin halkını hedef alan İsrail, saldırılarına devam ediyor... Hava ve kara saldırıları sonucu yüzlerce kişi katledilirken ABD, sessizliğini koruyarak İsrail'e destek olmaya devam ediyor.

Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e desteğini sürdürerek 735 milyon dolar değerinde 850 bin adet silah satışına onay verdiğini duyurmuştu.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

Silah satışı onayından sonra Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGEDE ATEŞKES SAĞLANMASINI DESTEKLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Biden, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.