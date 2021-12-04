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    Joe Biden: Putin'in daha ileri gitmesini zorlaştırmak için çalışıyoruz

    ABD Başkanı Biden, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin, Putin'in daha ileri gitmesini önlemek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
    • AA
    • 04.12.2021 - 05:35
    • Güncelleme : 04.12.2021 - 05:42
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    Joe Biden: Putin'in daha ileri gitmesini zorlaştırmak için çalışıyoruz

    ABD Başkanı Joe Biden, bugün açıklanan istihdam verilerini değerlendirdiği basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    ABD, AVRUPALI VE UKRAYNALI ORTAKLARIYLA YAKIN TEMASTA

    Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasının ardından artan gerilime ilişkin bir soru üzerine Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Avrupalı ve Ukraynalı ortaklarıyla yakın temasta olduğunu belirtti.

    Joe Biden: Putin in daha ileri gitmesini zorlaştırmak için çalışıyoruz #1

    ''PUTİN'İN İLERİ GİTMESİNİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA ZORLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ''

    Biden, "Putin'in daha ileri gitmesi ve insanların yapmasından korktuğu şeyi yapmasını mümkün olduğunca zorlaştırmak için en kapsamlı ve anlamlı olduğuna inandığım adımları bir araya getiriyorum." ifadesini kullandı.

    Joe Biden: Putin in daha ileri gitmesini zorlaştırmak için çalışıyoruz #2

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