Joe Biden: Saldırı silahlarını yasaklamaya kararlıyım Kaliforniya tarihindeki en kötü toplu katliamlardan biri hakkında konuşan Biden, atmaya hazırlandığı adımdan bahsetti.

ABD'de bireysel silahlanmanın önüne geçilemiyor.

Yaşanan toplu silahlı saldırılar, sık sık ülke gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, ocak ayında toplu silahlı saldırının düzenlendiği Kaliforniya'nın Los Angeles kentindeki programda silahlı şiddetin önüne geçilmesi için yaptığı çalışmalar hakkında konuştu.

"En kötü toplu katliamlardan biri"

Los Angeles kentinin yaklaşık 10 kilometre doğusundaki Monterey Park'ta 21 Ocak akşamı Ay takvimine dayalı yeni yıl kutlamaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaşamını yitirenleri anan Biden, saldırıyı, "Kaliforniya tarihindeki en kötü toplu katliamlardan biri" şeklinde niteledi.

"Yasaklamaya kararlıyım"

Başkan Biden, "Saldırı silahlarını ve yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklamaya kararlıyım." ifadesini kullandı.

Biden, saldırının Asyalı Amerikalıların yoğun yaşadığı bölgede gerçekleşmesine ve koronavirüs salgınının ardından Asyalılara yönelik nefret suçlarının artmasına dikkati çekti.

Kongre'ye yaptığı çağrı

Diğer taraftan Biden, bu hafta, Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri'nde Asyalı Amerikalı göçmen bir ailenin mücadelesini anlatan yapımın ödül aldığını hatırlattı.

Bu tür saldırıların önlenmesi için yeni bir kararnameye imza attığını duyuran Biden, bu kapsamda Kongre'ye silahların satışı için kapsamlı sabıka kaydı kontrolünün yapılması ve üreticilerin sorumluluk muafiyetini ortadan kaldırma çağrısında bulunduğunu aktardı.

Farkındalık kampanyaları genişletilecek

Biden, kişilerin silah satın almadan önce hakkında aile içi şiddet uygulayıp uygulamadığı gibi birçok kontrolün yapılması gerektiğinin altını çizerek bu kapsamda toplum arasında farkındalık yaratma kampanyalarını da genişleteceklerini söyledi.

Geçen hafta Kongre'ye sunduğu 2024 yılı mali bütçesinin daha güvenli bir toplum için ruh sağlığı hizmetlerine erişim ve şiddetten etkilenenlere sağlanacak mali katkıları içerdiğini kaydeden Biden, Kongre'deki Cumhuriyetçilerin kolluk kuvvetleri ve FBI gibi kurumların finansmanında kesintiye gitmek yerine bütçeyi geçirmeleri gerektiğini vurguladı.