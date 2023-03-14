ABD Başkanı Biden: Şi Cinping'le görüşeceğim Biden, yakın zamanda Çinli mevkidaşıyla bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, gelecek hafta Rusya'yı ziyaret edebileceği belirtiliyor.

Şi ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında Moskova'da görüşme yapılması gündemde.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile nükleer denizaltılarda kullanılan teknolojinin paylaşılmasını içeren AUKUS anlaşması kapsamında Kaliforniya'da buluşan Biden, böyle bir dönemde Şi ile görüşeceğini söyledi.

Şi ile görüşecek

Biden, Çin'in AUKUS'u kendisine karşı bir saldırganlık olarak görmesinden endişe duyup duymadığına ilişkin bir soruya Biden, "Hayır." yanıtını verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi ile yakın zamanda görüşüp görüşmeyeceğine dair soruyu ise Biden "Evet." şeklinde yanıtladı ancak ne zaman görüşeceğine dair ise bilgi vermeyeceğini kaydetti.

"Nükleer silah değil, nükleer enerji" vurgusu

Öte yandan Biden, Avustralya Başbakanı Albanese ile görüşmesinde de Avustralya'ya verilecek nükleer denizaltılarla ilgili açıklanan planın önemli olduğunu belirterek, "Bana göre bu, oyunun kurallarını değiştirecek." dedi.

ABD ve Avustralya'nın iklim değişikliği, bölgesel istikrar ve Ukrayna'ya yapılan yardımlar konusunda ortak hareket ettiğini kaydeden Biden, diğer taraftan AUKUS ittifakının kimseye karşı bir meydan okuma olmadığını, aksine Güney Çin denizi ve Hint Okyanusu'na istikrar getirmenin bir yolu olduğu görüşünü savundu.

Biden ayrıca nükleer denizaltı projesi kapsamında "nükleer silahlardan" değil, "nükleer enerjilerden" bahsettiklerini ve bunu dünyanın anlamasının önemli olduğunu, bu kapsamda da Uluslararası Atom Enerjisi ile de birlikte çakıştıklarını vurguladı.