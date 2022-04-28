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    Joe Biden: Ukrayna'ya daha fazla askeri araç göndereceğiz

    Joe Biden: Ukrayna'ya daha fazla askeri araç göndereceğiz

    Ukrayna'ya askeri ve gıda yardımlarına devam ettiği belirten ABD Başkanı Joe Biden, daha fazla askeri aracın gönderileceğini söyledi.
    • 28.04.2022 - 18:21
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 18:47
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    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 64 gün geride kaldı.

    Şiddetini artırarak devam eden saldırılarla ilgili ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni açıklamalar geldi.

    Biden, Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım için Kongre'den 33 milyar dolar fon talep ettiğini açıkladı.

    "Ukrayna'ya daha fazla askeri araç ulaşacak"

    Ukrayna'ya yapılan askeri ve gıda yardımlarını değerlendiren Biden,"Kongrenin sağlamış olduğu ödeneği bitirdik, ek bütçe çıkaracağız. Daha fazla tanksavar, hava taşıtları savar gibi birçok araç Ukrayna'ya ulaşacak. Ukrayna'ya askeri destek sürüyor." dedi.

    "Putin, Ukrayna'nın gıda üretimini engellemek istiyor"

    Biden sözlerine şöyle devam etti:

    "Ukrayna en büyük tarım ülkesi. Putin, Ukrayna'nın gıda üretimini engellemek istiyor. Rus oligarkların mülklerine el koyacağız. Rusya'nın enerji üzerinden tehditleri başarılı olmayacak"

    Joe Biden: Ukrayna ya daha fazla askeri araç göndereceğiz #1


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