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    Joe Biden: Zelensky, Rusya'yla ilgili uyarıları duymak istemedi

    Biden, Ukrayna topraklarına girilmesine yönelik istihbarata sahip olduklarını söyledi. Amerikan Başkanı, Ukrayna liderini, verileri görmezden gelmekle suçladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 15:57
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    Joe Biden: Zelensky, Rusya'yla ilgili uyarıları duymak istemedi

    ABD'den, askeri desteğin verildiği Kiev yönetimine eleştiri yöneltildi.

    Başkan Joe Biden, Rusya'nın saldırı başlatacağı yönündeki uyarıların, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky tarafından göz ardı edildiğini savundu.

    "Abarttığımı düşünüyorlar"

    Los Angeles'ta bir bağış toplama programında konuşan Biden, savaştan önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna topraklarına girmeyi planladığına hiç şüphe olmadığını söyledi.

    "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böyle bir şey olmadı." diyen Biden, "Birçok insanın abarttığımı düşündüğünü biliyorum." ifadesini kullandı.

    "Zelensky bunu duymak istemedi"

    Biden, "Ancak (Putin'in) sınırdan içeri gireceğine dair verilerimiz olduğunu biliyordum. Buna hiç şüphe yoktu. Zelensky bunu duymak istemedi." dedi.

    ABD Başkanı, bu açıklamalarını, Ukrayna'ya askeri destek toplama ve bu çabaları sıkılaştırmadan bahsettiği sırada yaptı.

    Joe Biden: Zelensky, Rusya yla ilgili uyarıları duymak istemedi #1

    Londra'nın "bekle-gör" stratejisine tepki

    Ukrayna'nın bir diğer destekçisi İngiltere'de ise Londra ve diğer Batılı ülkeleri eleştiren görüş ortaya atıldı.

    İngiltere'nin eski Genelkurmay Başkanı Sir David Richards, liderleri, çatışmada "uzun vadeli bir stratejiden yoksun olmakla" suçladı.

    Guardian'ın aktardığına göre, Richards, İngiliz hükümetinin “bekle-gör" stratejisini benimsediğini savunarak, bu yüzden kararlılık gösterilemediğini dile getirdi.


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