Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu

İsrail savaş uçaklarının ses duvarını aşması nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta iki şiddetli patlama sesi duyulduğu aktarıldı.
İsrail durmuyor...
28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı, çevre coğrafyalara da yayılarak devam ediyor.
LÜBNAN HEDEF ALINDI
Orta Doğu'da gerilim devam ederken İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta saldırı düzenledi.
İsrail Lübnan'ı hedef almaya devam ederken Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hareketlilik devam ediyor.
SAVAŞ UÇAKLARI SES DUVARINI AŞTI
Beyrut'ta savaş uçaklarının sesi ve art arda iki patlama sesi duyuldu.
Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde de İsrail savaş uçaklarının ses duvarını aşması nedeniyle Beyrut ve güneyindeki Dahiye'de patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.
Beyrut kent merkezi ve şehrin güneyindeki Dahiye'de duman görülmedi.
