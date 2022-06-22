Petrol
109.53
-0.47%
Euro
18.2918
0.08%
Dolar
17.3689
0.09%
Altın
1.019
0.39%
Borsa
2552
0.34%
Bitcoin
363.296
1.94%
BTXN Coin
7.79
-3.58%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C
    Joe Biden'dan Afganistan'a yardım talimatı

    Joe Biden'dan Afganistan'a yardım talimatı

    ABD Başkanı Joe Biden, 1000 kişinin ölümüne ve 1500 kişinin yaralanmasına neden olan deprem felaketini yaşayan Afganistan'a gerekli yardımların yapılması için ilgili kurumlara talimat verdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2022 - 21:33
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 09:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Afganistan'da meydana gelen depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı.

    ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), önce 6,1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,9 olarak güncellemişti.

    5,9 büyüklüğündeki deprem 1000 kişinin ölümüne yol açtı

    Afganistan Devlet Haber Ajansı, şiddetli depremde en az 1000 kişinin öldüğünü, 1500 kişinin yaralandığını bildirmişti.

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'daki deprem felaketi nedeniyle oldukça üzgün olduklarını ifade etti.

    Joe Biden dan Afganistan a yardım talimatı #1

    "ABD, Afganistan'a en büyük insani yardım bağışçısı olmaktan gurur duyuyor"

    Biden'ın bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini aktaran Sullivan, “Başkan Biden gelişmeleri izliyor. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarına, en çok etkilenenlere yardım etmek için ABD'nin yardım seçeneklerini değerlendirmesi talimatını verdi. ABD, Afganistan'a en büyük insani yardım bağışçısı olmaktan gurur duyuyor ve ortaklarımız zaten tıbbi bakım ile barınak malzemeleri tedarik ediyor. Bu korkunç trajedi sırasında ve sonrasında Afgan halkının ihtiyaçlarına yönelik desteğimizi sürdürmeye kararlıyız.” bilgisini paylaştı.

    Sullivan, yaşanan felaketin ardından Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

    Joe Biden dan Afganistan a yardım talimatı #2

    ABD'nin Afganistan'daki operasyonlarında 50 bine yakın sivil öldü

    ABD ise Afganistan'da yardımlarıyla değil daha çok bölgede 20 yıl sürdürdüğü karışıklıkla biliniyor.

    ABD, 2001'deki 11 Eylül saldırılarının ardından dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un "terörizmle savaş" söylemiyle bölgeye operasyon başlatmıştı.

    ABD'nin Afganistan'a girişi her iki ülkede de büyük kayıplara yol açtı ve savaşta 172 bin kişi hayatını kaybederken bunların 47 bin 245'i siviller oldu.

    ABD'nin 20 yıl sonra bölgeyi tamamen terketmesinin ardından ise Afganistan'da Taliban rejimi başlamıştı.

    ABD Başkanı Biden, Afganistan'ın dondurulan 7 milyar dolarının yarısının Afgan halkına insani yardım olarak aktarılacağını, diğer yarısının ise 11 Eylül kurbanlarının halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminatları için kullanılacağını açıklamıştı.


    İlginizi Çekebilir

    Zeynep Demirel, Volkan Demirel'in efsane gözlüğünü taktı
    Magazin

    Zeynep Demirel, Volkan Demirel'in efsane gözlüğünü taktı

    Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyaretine Suudi Arabistan medyasından övgü
    Dünya

    Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyaretine Suudi Arabistan medyasından övgü

    Genç girişimci Esra günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Esra günlük 300 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir