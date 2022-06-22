Joe Biden'dan Afganistan'a yardım talimatı

ABD Başkanı Joe Biden, 1000 kişinin ölümüne ve 1500 kişinin yaralanmasına neden olan deprem felaketini yaşayan Afganistan'a gerekli yardımların yapılması için ilgili kurumlara talimat verdi.

Afganistan'da meydana gelen depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), önce 6,1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,9 olarak güncellemişti.

5,9 büyüklüğündeki deprem 1000 kişinin ölümüne yol açtı

Afganistan Devlet Haber Ajansı, şiddetli depremde en az 1000 kişinin öldüğünü, 1500 kişinin yaralandığını bildirmişti.



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'daki deprem felaketi nedeniyle oldukça üzgün olduklarını ifade etti.

"ABD, Afganistan'a en büyük insani yardım bağışçısı olmaktan gurur duyuyor"

Biden'ın bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini aktaran Sullivan, “Başkan Biden gelişmeleri izliyor. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarına, en çok etkilenenlere yardım etmek için ABD'nin yardım seçeneklerini değerlendirmesi talimatını verdi. ABD, Afganistan'a en büyük insani yardım bağışçısı olmaktan gurur duyuyor ve ortaklarımız zaten tıbbi bakım ile barınak malzemeleri tedarik ediyor. Bu korkunç trajedi sırasında ve sonrasında Afgan halkının ihtiyaçlarına yönelik desteğimizi sürdürmeye kararlıyız.” bilgisini paylaştı.

Sullivan, yaşanan felaketin ardından Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

ABD'nin Afganistan'daki operasyonlarında 50 bine yakın sivil öldü

ABD ise Afganistan'da yardımlarıyla değil daha çok bölgede 20 yıl sürdürdüğü karışıklıkla biliniyor.

ABD, 2001'deki 11 Eylül saldırılarının ardından dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un "terörizmle savaş" söylemiyle bölgeye operasyon başlatmıştı.

ABD'nin Afganistan'a girişi her iki ülkede de büyük kayıplara yol açtı ve savaşta 172 bin kişi hayatını kaybederken bunların 47 bin 245'i siviller oldu.

ABD'nin 20 yıl sonra bölgeyi tamamen terketmesinin ardından ise Afganistan'da Taliban rejimi başlamıştı.

ABD Başkanı Biden, Afganistan'ın dondurulan 7 milyar dolarının yarısının Afgan halkına insani yardım olarak aktarılacağını, diğer yarısının ise 11 Eylül kurbanlarının halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminatları için kullanılacağını açıklamıştı.

