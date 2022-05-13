Joe Biden'dan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan için taziye mesajı

Biden, Al Nahyan'ın ölümünden üzüntü duyduğunu söyledi. ABD Başkanı, BAE liderini "ABD'nin gerçek dostu" şeklinde nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın hayatını kaybetmesi sonrası taziye mesajı yayınladı.

Biden, mesajında, Al Nahyan'dan "ABD'nin gerçek dostu" diye söz etti.

ABD lideri, yaptığı yazılı açıklamada, Al Nahyan'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

"Bütün BAE'ye taziyelerimi sunuyorum"

Al Nahyan'ın hem veliaht prensliği hem de devlet başkanlığı döneminde "gerçek dostları" olduğunu kaydeden Biden, "Amerikan halkı adına Şeyh Halife'nin ailesine ve bütün BAE'ye taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; Biden, Al Nahyan'ın hatırasının, ABD ve BAE arasındaki güçlü bağların güçlendirilmesiyle sürdürüleceğini vurguladı.