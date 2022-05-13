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    Joe Biden'dan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine destek

    ABD Başkanı Joe Biden, İsveç ve Finlandiya liderleri ile yaptığı görüşmede söz konusu iki ülkenin NATO üyelik sürecine destek vereceğini bildirdi.
    • 13.05.2022 - 20:58
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    Joe Biden'dan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine destek

    Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile Kuzey ve Doğu Avrupa ülkelerinde NATO'ya üyelik konusu gündeme geldi.

    Bu kapsamda iç kamuoyunda uzun süre süreli tartışmaların ardından İsveç ve Finlandiya'ya NATO'ya üyelik konusunda karar alındı.

    Avrupa ülkelerinin ardından bu karara bir destek de ABD'den geldi.

    Arayıp desteğini bildirdi

    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

    Görüşmede ABD, İsveç ve Finlandiya arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin ele alındığına işaret edilen açıklamada, Transatlantik güvenliğinin güçlendirilmesi vurgusu yapıldığı aktarıldı.

    Açıklamada, "Başkan Biden, NATO'nun açık kapı politikasına desteğine ve Finlandiya ile İsveç'in kendi geleceklerine, dış politikalarına ve güvenlik anlaşmaları yapma hakkına desteğini dile getirdi." ifadesine yer verildi.

    Görüşmede liderlerin, küresel konularda ülkeler arasındaki iş birliğini ele aldığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya desteğe devam edilmesine yönelik taahhüt verildiği vurgulandı.

    Joe Biden dan, İsveç ve Finlandiya nın NATO üyelik sürecine destek #1


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