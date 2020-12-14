Euro
9.5529
0.52%
Dolar
7.8612
0.24%
Altın
460.81
-0.65%
Borsa
1.39
1.4%
Bitcoin
149.891
-0.99%
EXEN Coin
10.78
0.55%
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Joe Biden'ın başkanlığı için Seçiciler Kurulu oylaması bugün yapılacak

    3 Kasım seçimlerini kazanan Biden için Seçiciler Kurulu'nda oylama gerçekleştirilecek.
    • REUTERS
    • 14.12.2020 - 13:01
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 13:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Joe Biden'ın başkanlığı için Seçiciler Kurulu oylaması bugün yapılacak

    ABD Seçiciler Kurulu, başkan seçilen Joe Biden için bir araya gelecek.

    Oylamada, seçimin galibi Biden'ın başkan oluşu kesinleştirilecek.

    KURUL ONAYLARSA, TRUMP RESMEN KAYBEDECEK

    Bu oylama tamamlandıktan sonra seçim sonuçlarına itiraz eden Başkan Donald Trump'ın kaybettiği kesinleşmiş olacak.

    ABD'de tarih boyunca prosedür gereği yapılan bu oylama, Trump'ın yoğun itirazları nedeniyle ilk kez bu kadar önemli bir olay halini aldı.

    Joe Biden ın başkanlığı için Seçiciler Kurulu oylaması bugün yapılacak #1

    DELEGE SAYILARI

    Seçim sonuçlarına göre, Biden 538 delegeden 306'sını kazanırken, Trump 232 delegede kaldı.

    Geçmişte eyalette seçimi kazanan aday yerine başka aday lehine oy kullanan delegeler görülmüş olsa da büyük çoğunluk seçmenlerin tercihi yönünde oy kullanıyor. Yetkililer, bu durumda bir değişiklik yaşanmayacağı tahmininde bulunuyorlar.

    Trump, Seçiciler Kurulu oylamasında Biden'ın kazandığı kesinleşirse Beyaz Saray'dan ayrılacağını söylemişti.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir