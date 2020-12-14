Joe Biden'ın başkanlığı için Seçiciler Kurulu oylaması bugün yapılacak

3 Kasım seçimlerini kazanan Biden için Seçiciler Kurulu'nda oylama gerçekleştirilecek.

ABD Seçiciler Kurulu, başkan seçilen Joe Biden için bir araya gelecek.

Oylamada, seçimin galibi Biden'ın başkan oluşu kesinleştirilecek.

KURUL ONAYLARSA, TRUMP RESMEN KAYBEDECEK

Bu oylama tamamlandıktan sonra seçim sonuçlarına itiraz eden Başkan Donald Trump'ın kaybettiği kesinleşmiş olacak.

ABD'de tarih boyunca prosedür gereği yapılan bu oylama, Trump'ın yoğun itirazları nedeniyle ilk kez bu kadar önemli bir olay halini aldı.

DELEGE SAYILARI

Seçim sonuçlarına göre, Biden 538 delegeden 306'sını kazanırken, Trump 232 delegede kaldı.

Geçmişte eyalette seçimi kazanan aday yerine başka aday lehine oy kullanan delegeler görülmüş olsa da büyük çoğunluk seçmenlerin tercihi yönünde oy kullanıyor. Yetkililer, bu durumda bir değişiklik yaşanmayacağı tahmininde bulunuyorlar.

Trump, Seçiciler Kurulu oylamasında Biden'ın kazandığı kesinleşirse Beyaz Saray'dan ayrılacağını söylemişti.