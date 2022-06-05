Joe Biden'ın İsrail ve Suudi Arabistan ziyaretine erteleme kararı

Bu ay Orta Doğu'ya ziyaret planlayan Biden'ın seyahat tarihi değiştirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın iki ülkeye yapacağı resmi ziyaret ertelendi.

Biden, haziran ayında Suudi Arabistan ve İsrail'e gitmeyi planlıyordu.

Temmuz ayına ertelendi

NBC News'in haberine göre, Biden'ın ziyaret tarihi temmuz olarak değiştirildi.

Konuyla ilgili kaynaklar, Beyaz Saray'ın önümüzdeki ay Orta Doğu'ya daha geniş bir gezi planladığını söyledi.

Açıklama yapıldı

Üst düzey bir yetkili, "Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Zirvesi için İsrail ve Suudi Arabistan'a bir gezi üzerinde çalışıyoruz. Tarihleri doğrulamak için çalışıyoruz. Duyuracak bir şeyimiz olduğunda, duyuracağız." dedi.

İsrail ve Suudi Arabistan ziyaretlerinin, Biden'ın bu ay daha önce planladığı Almanya ve İspanya gezisine eklenmesi bekleniyordu.

Biden'ın gezisine ilişkin erteleme kararının nedeni açıklanmadı.

Suudi Arabistan ziyaretindeki ayrıntı

Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enerji krizi, tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de akaryakıt fiyatlarını artırdı.

Biden'ın, özellikle Suudi Arabistan ziyareti sırasında, Riyad yönetiminden piyasaya daha fazla petrol sunma talebinde bulunacağı konuşuluyor.