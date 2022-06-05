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    Joe Biden'ın İsrail ve Suudi Arabistan ziyaretine erteleme kararı

    Bu ay Orta Doğu'ya ziyaret planlayan Biden'ın seyahat tarihi değiştirildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 09:46
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    Joe Biden'ın İsrail ve Suudi Arabistan ziyaretine erteleme kararı

    ABD Başkanı Joe Biden'ın iki ülkeye yapacağı resmi ziyaret ertelendi.

    Biden, haziran ayında Suudi Arabistan ve İsrail'e gitmeyi planlıyordu.

    Temmuz ayına ertelendi

    NBC News'in haberine göre, Biden'ın ziyaret tarihi temmuz olarak değiştirildi.

    Konuyla ilgili kaynaklar, Beyaz Saray'ın önümüzdeki ay Orta Doğu'ya daha geniş bir gezi planladığını söyledi.

    Açıklama yapıldı

    Üst düzey bir yetkili, "Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Zirvesi için İsrail ve Suudi Arabistan'a bir gezi üzerinde çalışıyoruz. Tarihleri doğrulamak için çalışıyoruz. Duyuracak bir şeyimiz olduğunda, duyuracağız." dedi.

    İsrail ve Suudi Arabistan ziyaretlerinin, Biden'ın bu ay daha önce planladığı Almanya ve İspanya gezisine eklenmesi bekleniyordu.

    Biden'ın gezisine ilişkin erteleme kararının nedeni açıklanmadı.

    Joe Biden ın İsrail ve Suudi Arabistan ziyaretine erteleme kararı #1

    Suudi Arabistan ziyaretindeki ayrıntı

    Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enerji krizi, tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de akaryakıt fiyatlarını artırdı.

    Biden'ın, özellikle Suudi Arabistan ziyareti sırasında, Riyad yönetiminden piyasaya daha fazla petrol sunma talebinde bulunacağı konuşuluyor.


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