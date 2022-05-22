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    Joe Biden'ın Japonya temasları

    Tokyo'da zirveye katılacak Biden, Yokota Hava Üssü'ne indi. Biden, Japonya Başbakanı Kishida ile de görüşme gerçekleştirecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 11:50
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    Joe Biden'ın Japonya temasları

    ABD Başkanı Joe Biden, Japonya'ya gitti.

    Başkent Tokyo, 24 Mayıs'ta ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan tarafından oluşturulan Quad İttifakı'nın zirvesine ev sahipliği yapacak.

    Biden Japonya'da

    Biden ve beraberindekileri taşıyan Air Force One uçağı, Tokyo'daki Yokota Hava Üssü'ne iniş yaptı.

    ABD'nin Japonya Büyükelçisi Rahm Emanuel ve Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, Biden'ı karşılayan isimler oldu.

    Kishida ile görüşecek

    Temasları kapsamında Biden ayrıca, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile de bir araya gelecek.

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