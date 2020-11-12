Joe Biden'ın kabinesinde görev alacak muhtemel isimler

ABD basını, Ocak 2021'de başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Biden'ın kabinede düşündüğü isimleri yazdı. İngiltere'de ise Obama'nın, Birleşik Krallık'a büyükelçi olarak atanabileceği konuşuluyor.

ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre 3 Kasım 2020 seçimlerini kazanan Joe Biden, yeni kabineyi oluşturmak için kolları sıvadı.

Sonuçları kabul etmeyen ve sosyal medya hesabından seçimleri kendisinin kazandığını söyleyen mevcut Başkan Donald Trump ise bu konudaki mücadelesini hukuk çerçevesinde sürdürüyor.

OBAMA İÇİN BİRLEŞİK KRALLIK İDDİASI

Kabine çalışmalarının devam ettiği bir dönemde eski Başkan Barack Obama hakkında, "Birleşik Krallık büyükelçiliği" iddiası gündeme geldi.

2016'da Londra Belediye Başkanlığı görevini yürüten Başbakan Boris Johnson, Obama yönetiminin Birleşik Krallık'ın eski Başbakanı Winston Churchill'in büstünü Oval Ofis'ten kaldırtma kararına tepki göstermişti.

JOHNSON'IN OBAMA'YA TEPKİSİ

Tepkisini dile getiren Johnson, "Kimileri, bunun Britanya'ya karşı bir hakaret olduğunu söylüyor. Kimileri de bunun, yarı Kenyalı bir başkanın atalarının, Churchill'in ateşli savunucusu olduğu Britanya İmparatorluğu'ndan duyduğu nefretin simgesi olduğunu söylüyor." ifadelerini kullanmıştı.

"ATANIRSA YENİ SORUNLAR OLACAK"

Express gazetesi, Biden'ın bir dönem birlikte çalıştığı Obama'yı, Birleşik Krallık'a büyükelçi olarak atayabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Johnson'ın 4 yıl önce kullandığı ifadelerin sorun oluşturabileceği belirtilirken, Obama'nın büyükelçi olarak atanması halinde yeni problemlerin yaşanacağı kaydedildi.

Muhafazakar Partili parlamenterler arasında da büyükelçi olarak Obama'nın konuşulduğu ifade edildi.

CIA İÇİN DÜŞÜNÜLEN İSİMLER

Biden'ın kabinesiyle ilgili söylentileri gündeme taşıyan New York Times'a göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanlığı için düşünülen isimler arasında Tom Donilon, Avril Haines ve Mike Morell yer alıyor.

Donilon, eski Başkan Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yaptı. Haines, Obama yönetiminde eski CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Morell ise Dışişleri Bakanlığı ve CIA Başkan Yardımcılığı'nın yanı sıra iki kez CIA Başkanlığı görevine vekalet etti.

Tom Donilon

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI



Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesi muhtemel isimler arasında William Burns, Chris Coons ve Susan Rice bulunuyor.

William Burns, eski Başkan Bill Clinton döneminin Dışişleri Bakanları Warren Christopher ve Madeleine Albright'ın yardımcısı ve özel kalemiydi. Chris Coons ise Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde görevli.

Bir diğer aday Susan Rice, Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı, Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevlerini yürüttü.

Susan Rice

SAVUNMA BAKANLIĞI İÇİN 2'Sİ KADIN 3 İSİM

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) için düşünülen isimler listesinde Tammy Duckworth, Michele Flournoy ve Jeh Johnson var.

Obama döneminde Gazi İşleri Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan eski Yarbay Duckworth, Irak'ta 2014'te yaşanan helikopter kazasında iki bacağını da kaybetti.

Eski Savunma Bakan Yardımcısı Michele Flournoy, Biden'a seçim kampanyası süresince savunma konularında danışmanlık yaptı. Jeh Johnson ise bir dönem İç Güvenlik Bakanı olarak çalıştı.

Tammy Duckworth

ADALET BAKANLIĞI

Kaliforniya Başsavcısı Xavier Becerra, eski Federal Savcı Doug Jones, Demokratik Ulusal Komite Başkanı Tom Perez ve eski Atlanta Başsavcı Yardımcısı Ally Yates, Adalet Bakanlığı görevi için konuşuluyor.

Trump yönetiminde 7 Müslüman ülkeye vize uygulanması yasağına karşı çıktığı belirtilen Yates, görevinden alınmıştı.

Xavier Becerra

ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Bu görev için Antony Blinken'ın ismi geçiyor. Blinken, Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı görevlerini yürüttü.

HAZİNE BAKANLIĞI

ABD'de kritik bakanlıklardan biri olan Hazine Bakanlığı için 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı olan Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen düşünülüyor.

Demokratlar arasında Biden'ın rakiplerinden Bernie Sanders Çalışma Bakanlığı için düşünülürken, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği için South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg, Tarım Bakanlığı için ise Minnesota Senatörü Amy Klobuchar öne çıkıyor.

Elizabeth Warren