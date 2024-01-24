Joe Biden'ın konuşması Filistin protestosuyla kesildi ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması Filistin destekçisi göstericiler tarafından, "Soykırımı fonlamayı durdurun" sloganlarıyla defalarca kesildi.

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Joe Biden, ön seçimlerin başlaması üzerine Virginia'nın Manassas bölgesini ziyaret etti.

Biden, bir grup aktivist tarafından İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere karşı soykırımına destek vermekle suçlandı.

Biden'ın konuşmasını defalarca protestolarıyla bölen Filistin destekçisi göstericiler, "Soykırımı fonlamayı durdurun" sloganlarıyla konuşmanın akışına engel oldu.

Daha sonra salon görevlilerince dışarı çıkarılan göstericiler ayrılırken de Filistin lehine sloganlar atmaya devam etti.

Biden'ın kampanyasını dışarıda protesto eden diğer göstericiler de İsrail'in 29 bin kişiyi öldürdüğünü, bunun kendini savunma bahanesiyle açıklanamayacağını dile getirdi.

"Sadece hastalıklı toplumlar soykırım yapar"

Biden'ın seçim konuşması yaptığı Hylton Gösteri Sanatları Merkezi'nin karşısında toplanan protestocu grup, "Sadece hastalıklı toplumlar soykırım yapar", "Vergileriniz Gazze'de çocukları öldürüyor", "Hemen şimdi ateşkes", "Soykırımcı Joe, ellerin kanlı" yazan dövizler taşıdı.

Protestocular ayrıca kırmızı renkli sıvıya batırılan oyuncak bebekler ve elbiseleriyle, plastik şişelerdeki kan renginde sıvıları Biden'ın konuşma yaptığı binanın karşısına bıraktı.

Çoğu kadınlardan oluşan aktivistler uzun süre slogan atarak Biden'ı dinlemek için gelen araç sahiplerini Filistin bayraklarıyla karşıladı.

Göstericiler ayrıca açtıkları büyük bir pankartla ABD'nin İsrail'e yaptığı dış yardımların tamamının durdurulması gereğine dikkati çekerken aksi takdirde Demokrat Parti'ye oy vermeyeceklerini dile getirdi.