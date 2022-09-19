Joe Biden'ın konvoyu, İngiltere'de trafiğe yakalandı

Kraliçe için oluşan yoğunluk nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşandı. O sırada Biden'ı taşıyan makam aracı kameraya yansıdı.

İngiltere, Kraliçe 2'nci Elizabeth'i bugün son yolculuğuna uğurluyor.

Kraliçe için düzenlenen cenaze törenine çeşitli ülkelerden liderler katıldı. O isimlerden biri de ABD Başkanı Joe Biden oldu.

Kraliçe için yoğun kalabalık

Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde defnedilecek Kraliçe için geçit töreni düzenlendi.

İnsanlar, naaşın geçeceği güzergahta kalabalık oluştururken, araçlar da yoğunluğa neden oldu.

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Biden'ın aracı güçlükle ilerledi

Trafik sıkışıklığı nedeniyle Biden'ı taşıyan konvoy güçlükle ilerleyebildi.

Çevredekilerden birisi, Biden'ın içinde bulunduğu aracı görüntüledi. ABD Başkanı, toplanan kalabalığa aracından el salladı.