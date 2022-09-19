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    Joe Biden'ın konvoyu, İngiltere'de trafiğe yakalandı

    Kraliçe için oluşan yoğunluk nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşandı. O sırada Biden'ı taşıyan makam aracı kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 15:18
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    Joe Biden'ın konvoyu, İngiltere'de trafiğe yakalandı

    İngiltere, Kraliçe 2'nci Elizabeth'i bugün son yolculuğuna uğurluyor.

    Kraliçe için düzenlenen cenaze törenine çeşitli ülkelerden liderler katıldı. O isimlerden biri de ABD Başkanı Joe Biden oldu.

    Kraliçe için yoğun kalabalık

    Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde defnedilecek Kraliçe için geçit töreni düzenlendi.

    İnsanlar, naaşın geçeceği güzergahta kalabalık oluştururken, araçlar da yoğunluğa neden oldu.

    Joe Biden'ın konvoyu, İngiltere'de trafiğe yakalandı VİDEO

    Biden'ın aracı güçlükle ilerledi

    Trafik sıkışıklığı nedeniyle Biden'ı taşıyan konvoy güçlükle ilerleyebildi.

    Çevredekilerden birisi, Biden'ın içinde bulunduğu aracı görüntüledi. ABD Başkanı, toplanan kalabalığa aracından el salladı.

    Joe Biden ın konvoyu, İngiltere de trafiğe yakalandı #1

    Joe Biden ın konvoyu, İngiltere de trafiğe yakalandı #2

    Joe Biden ın konvoyu, İngiltere de trafiğe yakalandı #3

    Joe Biden ın konvoyu, İngiltere de trafiğe yakalandı #4


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