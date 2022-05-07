Joe Biden'ın oğlunun fotoğrafları sızdırıldı

Bilgisayarını tamirciye veren Hunter Biden'ın yolsuzlukları ve uyuşturucu kullandığı anlar, internette yayıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, 2019 yılında sarhoş bir halde bilgisayar tamircisine gitti.

Burada MacBook'larını tamire veren Hunter Biden, üzerine sıvı dökülmüş bilgisayarların kurtarılmasını istedi.

Bilgisayarı onarmak üzere teslim alan tamirci, 2019 gördüğü Hunter Biden'ın yolsuzluk, cinsel durum, uyuşturucu madde kullanımına ilişkin belgeleri anlattı.

Kayda geçirilmeyen dosyalara ulaştı

Bilgisayar tamircisi John Paul Mac Isaac, bilgisayardaki belgeleri inceleyince çok sayıda para akışını gösteren ve kayda geçirilmediği ortaya çıkartan bir dosyayla karşılaştı. Isaac tarafından yazılan kitapta Hunter, Biden hakkında çok önemli detaylara yer verildi.

Vakıf çıkartmasını görünce bilgi topladı

John Paul Mac Isaac, bilgisayarların üzerindeki Beau Biden Vakfı çıkartmasını görünce kiminle sohbet ettiğini anladı. Ardından Isaac, telefon numarası ve e-postası gibi bilgileri topladı.

1 yıl bekleyip FBI'a gitti

13 inç 2015 MacBook Pro’nun ise biraz daha iyi durumda olduğunu fark eden Isaac, klavyesi çalışmayan bilgisayara harici bir klavye ekledi ve bu şekilde çalıştırmayı başardı. Bir yıl bekledikten sonra FBI’a gitmeye karar veren Isaac, elindeki tüm bilgi ve belgeleri devlet görevlilerine teslim etti.

Vergi oranlarıyla oynadı

16 Ocak 2017 tarihli, PDF olarak kaydedilmiş bir e-postaya rastlayan Isaac en üstte 2013, 2014 ve 2015 yılları yazılı olduğunu gördü. Her yılın yanında kazanılan vergiye tabi gelir miktarı vardı: 2013'te 833.000 dolar+, 2014'te 847.000 dolar+, 2014'te 1.247.000 dolar+, 2015'te 2.478.000 dolar+ olarak değiştirilmişti.

Uyuşturucuyla poz verdi

Ancak Hunter Biden'ın skandallarının bununla da bitmediği görüldü.

Hunter'ın kadınlarla cinsellik üzerine çekilmiş fotoğrafları, çıplak görüntüleri, dişlerini yaptırmadan önceki hali ve uyuşturucu maddeyle çekilmiş fotoğrafları da basına sızdırıldı.