Joe Biden'ın oğlunun silah ve uyuşturucuyla görüntüleri ortaya çıktı

Joe Biden'ın oğlunun silah ve uyuşturucuyla görüntüleri ortaya çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın bir seks işçisiyle birlikte elinde silahla ve odada uyuşturucuyla çekilen görüntüleri tartışma konusu oldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın basına yansıyan görüntüleri dünya medyasının bir anda gündemine oturdu.

Elinde silah ve odada uyuşturucu varken görüntülendi

Oğul Biden'ın 2018 yılı ekim ayında kendi çektiği videoda, bir seks işçisiyle birlikte elinde silahla ve odada uyuşturucuyla bulunurken görüldü.

Kameraya silah doğrulttu

Otel odasında çekildiği belirtilen görüntülerde, Hunter Biden'ın kameraya silah doğrultması da dikkat çekti.

Biden sessizliğini koruyor

Öte yandan bu görüntüler son dönemde artan silahlı saldırılar nedeniyle Başkan Biden'ın Kongre'den bireysel silahlanmaya karşı kısıtlamalar getirilmesini talep ettiği bir dönemde patladı.

Biden'ın olaya ilişkin sessizliği sürerken, oğul Biden daha önce ruhsatsız silahını bir markette çöp kutusuna atmasıyla da gündeme gelmişti.