Anlaşmazlık yaşadığı Trump tarafından görevine son verilen Bolton, gizli belgelerin devamının gelebileceğini ifade etti.

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ülkenin eski Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evine yapılan baskınla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğu dönemde Trump tarafından kovulan Bolton, ABD'nin eski liderinin elinde daha fazla gizli belge olabileceğini ima etti.

"Trump olduğu düşünülürse, zerre kadar şaşırmadım"

Bolton, Sky televizyonunda katıldığı yayında, FBI ajanlarının operasyonu sonrası ele geçirilen belgelerle ilgili olarak, "Bahsettiğimiz kişinin Donald Trump olduğu düşünülürse, zerre kadar şaşırmadım." dedi.

Daha fazla gizli belgenin ele geçirilebileceğini düşünüyor

Amerikalı siyasetçi, Trump'ın New Jersey eyaletindeki Bedminster golf kulübünden veya diğer mülklerinden daha yüksek derecede gizli belgelerin ele geçirilmesi halinde buna şaşırmayacağını söyledi.

John Bolton: Donald Trump'ta daha fazla gizli belge olabilir ViDEO

Trump: Hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi

Bolton, hem Trump yanlılarının hem de karşıtlarının "derin bir nefes alıp, sürecin ilerlemesine izin vermesi gerektiğini" anlattı.

Donald Trump, ev baskını sonrası yaptığı açıklamada, "Daha önce hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi.” demişti.