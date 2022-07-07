Johnson'dan Zelenskiy’e: Sen bir kahramansın

Johnson'dan Zelenskiy’e: Sen bir kahramansın

Görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’le yaptığı telefon görüşmesinde Zelenskiy’e, “Sen bir kahramansın" dedi.

İngiltere’de salı gününden bu yana art arda devam eden istifaların ardından görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’le telefonda görüştü.

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Johnson’ın görüşmede İngiltere’nin Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini yinelediği ifade edildi.

Yardımlar devam edecek

Johnson’ın Zelensky'e İngiltere’nin Ukrayna’ya partiler arası sarsılmaz desteğini vurguladığı belirtilen açıklamada, İngiltere'nin ihtiyaç duyulduğu sürece Ukrayna’ya savunma yardımı sağlamaya devam edeceğini belirttiği aktarıldı.

Zelensky'e teşekkür etti

İHA'nın aktardığına göre açıklamada, “Başbakan, önümüzdeki haftalarda tahıl ablukasını sona erdirmek için ortaklarla aynı hızda çalışmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Devlet Başkanı Zelensky'e özgürlüğü, dostluğu ve Ukrayna halkının nezaketi için yaptığı her şey için teşekkür etti” denildi.