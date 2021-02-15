Euro
8.4703
-0.65%
Dolar
6.9751
-0.86%
Altın
407.9
-1.01%
Borsa
1.556
1.13%
Bitcoin
340.250
-2.20%
EXEN Coin
17.36
-0.68%
1ºC
İstanbul
Kar 1 C

    Johnson/Janssen korona aşısını yeni doğan bebeklerde test edecek

    Johnson and Johnson'ın geliştirdiği korona aşısında, 12 yaş civarı testlerine başlanacağı, yeni doğan bebekler ve hamile kadınları kapsayacak şekilde genişletilebileceği açıklandı.
    • DHA
    • 15.02.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 12:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Johnson/Janssen korona aşısını yeni doğan bebeklerde test edecek

    ABD’li ilaç firması Johnson and Johnson ile Janssen ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının test süreci devam ediyor.

    İngiliz basını, Janssen Viral Aşılar Başkanı Hanneke Schuitemaker’ın yeni doğan bebek testlerinin her şey yolunda giderse belirli bir noktada başlanabileceğini ve gelecek haftalarda ise çocuklar üzerinde testlerin yapılacağını söylediğini açıkladı.

    YENİ DOĞAN BEBEKLERDE TEST EDİLECEK

    Schuitemaker açıklamasında, “12 yaşındakilere, hatta her şey yolunda giderse belirli bir noktada yeni doğanlara bile gideceğiz." dedi.

    Oxford ile AstraZeneca koronavirüs aşı çalışmalarında bilim insanları, her yaştaki bağışıklık tepkilerini anlamak için bu ayın sonlarında altı yaşında çocuklar üzerinde testlere başlayacaklarını açıklamıştı.

    Johnson/Janssen korona aşısını yeni doğan bebeklerde test edecek #1

    Johnson/Janssen korona aşısını yeni doğan bebeklerde test edecek #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir