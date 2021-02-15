Johnson/Janssen korona aşısını yeni doğan bebeklerde test edecek

Johnson and Johnson'ın geliştirdiği korona aşısında, 12 yaş civarı testlerine başlanacağı, yeni doğan bebekler ve hamile kadınları kapsayacak şekilde genişletilebileceği açıklandı.

ABD’li ilaç firması Johnson and Johnson ile Janssen ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının test süreci devam ediyor.

İngiliz basını, Janssen Viral Aşılar Başkanı Hanneke Schuitemaker’ın yeni doğan bebek testlerinin her şey yolunda giderse belirli bir noktada başlanabileceğini ve gelecek haftalarda ise çocuklar üzerinde testlerin yapılacağını söylediğini açıkladı.

YENİ DOĞAN BEBEKLERDE TEST EDİLECEK

Schuitemaker açıklamasında, “12 yaşındakilere, hatta her şey yolunda giderse belirli bir noktada yeni doğanlara bile gideceğiz." dedi.

Oxford ile AstraZeneca koronavirüs aşı çalışmalarında bilim insanları, her yaştaki bağışıklık tepkilerini anlamak için bu ayın sonlarında altı yaşında çocuklar üzerinde testlere başlayacaklarını açıklamıştı.