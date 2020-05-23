Johnson'un danışmanı karantina kurallarını ihlal etti

Boris Johnson'un en yakın danışmanı Dominic Cummings karantina kurallarını ihlal ederek Londra'daki evinden 400 kilometre uzaklıktaki ebeveynlerinin yanına gitti.

İngiltere'de bilim kurulu üyesi Prof. Neil Ferguson, karantina kurallarını ihlal ederek sevgilisiyle buluşmuştu.

Günlerce gündemde kalan bu olayın ardından İngiltere'de benzer bir olay daha yaşandı.

DANIŞMAN KARANTİNAYA UYMADI AİLESİNİN YANINA GİTTİ

Bu kez Başbakan Boris Johnson'ın en yakın danışmanı Dominic Cummings koronavirüs belirtileri göstermesine rağmen, hükümetin karantina kurallarını ihlal ederek Londra'daki evinden 400 kilometre uzaklıktaki ebeveynlerinin yanına gittiği belirtildi.

Guardian ve Mirror gazetelerinin haberlerine göre, 2016 Brexit referandumundaki rolü nedeniyle ismi tartışma konusu olan Cummings, 28-29 Mart tarihlerinde belirtiler göstermeye başladı.

Ancak Başbakanlığın evde kendini tecrit ettiğini söylediği Cummings'in 31 Mart'ta İngiltere'nin kuzeyindeki Durham kentinde bir evde görüldüğü polise bildirildi.

Durham polisi sözcüsü, irtibata geçilen ev sahibin adı geçen kişinin evde bulunduğunu ve bir odada kendini tecrit ettiğini söylediğini aktardı.

Evin Cummings'in ebeveynlerine ait olduğu belirtilirken, ismi verilmeyen bir komşu kendini evde tecrit ettiği söylenen Johnson'ın danışmanını, küçük bir çocukla dışarda gördüğünü aktardı.

BBC'nin haberine göre ise Cummings'e yakın bir kaynak, Johnson'ın danışmanının karantina sırasında 400 kilometre uzaklıktaki Durham'a gittiğini doğrularken, ebeveynlerinin oğluna bakılmasında kendisine yardımcı olduğunu dolayısıyla kuralları ihlal etmediğini söyledi.

"İSTİFA ETMELİ"

Başbakanlık, haberlere ilişkin açıklama yapmazken, muhalefet Cummings'e ve hükümete tepki gösterdi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin açıklamasında "İngilizler, kendileri için başka, Dominic Cummings için başka bir kural olmasını beklemiyor." ifadesine yer verildi.

İskoçya Ulusal Partisi'nin İngiltere parlamentosundaki grubunun lideri Ian Blackford da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, haberlerin ardından Cummings'in görevde kalamayacağını belirterek, "Ya istifa etmeli ya da görevden alınmalı." dedi.

Bunun Başbakan için önemli bir liderlik sınavı olduğunu kaydeden Blackford, "Boris Johnson şimdi Domninic Cummings'e kapıyı göstermeli." ifadesini kullandı.