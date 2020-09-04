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    Kabe zemzem ve gül suyu ile yıkandı

    Müslümanların kıblesi Kabe, her yıl düzenlenen tören ile, saf gül suyu ve ud yağı ile karıştırılmış zemzem suyuyla yıkandı.
    • İHA
    • 04.09.2020 - 00:32
    • Güncelleme : 04.09.2020 - 00:32
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    Kabe zemzem ve gül suyu ile yıkandı

    Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Müslümanların kıblesi Kabe, düzenlenen törenle saf gül suyu ve ud yağı ile karıştırılmış zemzem suyu ile yıkandı.

    Korona virüs salgınına yönelik sıkı tedbirler altında düzenlenen tören, Kral Selman bin Abdulaziz'e vekaleten Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal bin Abdulaziz ve beraberindeki üst düzey devlet yetkilileri nezaretinde gerçekleştirildi.

    Kabe'nin yıkanmasının ardından el-Faysal ve beraberindekiler, Kabe'yi tavaf ettikten sonra iki rekat tavaf namazı kıldı.

    Kabe zemzem ve gül suyu ile yıkandı #1

    YILDA 2 DEFA YAPILAN TÖREN ARTIK YILDA BİR KERE YAPILACAK

    Daha önce yılda 2 defa yapılan Kabe'nin gül suyu ve zemzem yıkanması, Mescid-i Harâm ve Mescid-i Nebevî İşleri Genel Başkanlığının geçen sene aldığı kararlara göre Mescid-i Harâm'da devam eden genişleme projeleri nedeniyle yılda 1 defa yapılacak.

    Kabe zemzem ve gül suyu ile yıkandı VİDEO


    Kabe zemzem ve gül suyu ile yıkandı #2

    Kabe zemzem ve gül suyu ile yıkandı #3

    Kabe zemzem ve gül suyu ile yıkandı #4

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