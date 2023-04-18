Kabe’de Kadir Gecesi Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da, "Kadir Gecesi" dolayısıyla yoğunluk arttı.

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Mescid-i Haram, bin aydan hayırlı olduğu kabul edilen Kadir Gecesi’nde inanılmaz görüntülere sahne oldu.

Milyonlarca kişi, Kabe’nin de içinde bulunduğu büyük mescide akın etti.

Eller semaya kalktı, dualar edildi.

Gözyaşları içerisinde Kabe'de tavaf

Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetlerinin indirildiği gecede, Müslümanlar ellerini ve yüzlerini Kabe’nin örtüsüne sürdü, adeta kendinden geçti.

Müslümanlar, gözyaşları içerisinde Kabe’yi tavaf etti.

Kadir Gecesi’nden kadraja çok özel anlar yansıdı…