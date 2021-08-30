Kabil’de roket saldırısı

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir mahalleye, 5 roket düştü. Yaralı ya da can kaybına ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi.

Afgan medyası, bir araçtan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na doğru 5 roket atışı yapıldığını duyurdu.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, atılan roketler başkentin Salim Karwan Mahallesi'ne isabet etti.

CAN KAYBINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Büyük patlama seslerinin ardından çok sayıda silah sesinin duyulduğunu belirten görgü tanıkları, insanların kaçıştığını söyledi. Saldırının kim tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmazken, yaralı ya da ölü sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

PEŞ PEŞE GELEN PATLAMALAR

Kabil'de dün de havalimanı yakınlarındaki bir yerleşim bölgesine roket atılmıştı. BBC’ye göre, patlamada aynı aileden aralarında çocukların da olduğu 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede, 26 Ağustos Perşembe günü iki ayrı saldırı daha düzenlenmişti. Bu terör saldırılarında çok sayıda sivil, Taliban mensubu ve ABD askeri ölmüştü. Aynı gün, ülkeden ayrılmak üzere olan ABD ordusu havalimanı yakınlarında mühimmat imha etmiş ve 4 büyük patlama sesi daha duyulmuştu.