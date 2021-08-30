Euro
9.8471
-0.09%
Dolar
8.3422
-0.01%
Altın
486.96
-0.13%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
401.820
-0.69%
EXEN Coin
25.89
-1.18%
27ºC
İstanbul
Çok bulutlu 27 C

    Kabil’de roket saldırısı

    Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir mahalleye, 5 roket düştü. Yaralı ya da can kaybına ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi.
    • AA
    • 30.08.2021 - 11:41
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 11:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kabil’de roket saldırısı

    Afgan medyası, bir araçtan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na doğru 5 roket atışı yapıldığını duyurdu.

    Görgü tanıklarının ifadesine göre, atılan roketler başkentin Salim Karwan Mahallesi'ne isabet etti.

    CAN KAYBINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

    Büyük patlama seslerinin ardından çok sayıda silah sesinin duyulduğunu belirten görgü tanıkları, insanların kaçıştığını söyledi. Saldırının kim tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmazken, yaralı ya da ölü sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

    Kabil’de roket saldırısı #1

    PEŞ PEŞE GELEN PATLAMALAR

    Kabil'de dün de havalimanı yakınlarındaki bir yerleşim bölgesine roket atılmıştı. BBC’ye göre, patlamada aynı aileden aralarında çocukların da olduğu 9 kişi yaşamını yitirmişti.

    Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede, 26 Ağustos Perşembe günü iki ayrı saldırı daha düzenlenmişti. Bu terör saldırılarında çok sayıda sivil, Taliban mensubu ve ABD askeri ölmüştü. Aynı gün, ülkeden ayrılmak üzere olan ABD ordusu havalimanı yakınlarında mühimmat imha etmiş ve 4 büyük patlama sesi daha duyulmuştu.

    Kabil’de roket saldırısı #2

    Kabil’de roket saldırısı #3

    Kabil’de roket saldırısı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir