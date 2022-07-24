Kaliforniya’da orman yangını: Acil durum ilan edildi

Kaliforniya’nın Mariposa ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Vali Gavin Newsom, acil durum ilan etti. Yaklaşık 4 bin 600 hektarlık alanı tahrip eden yangın, 3 bin fazla kişiyi yerinden etti.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde cuma günü başlayan Oak yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın ile ilgili Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’ın ofisinden bir açıklama yapıldı.

Acil durum ilanı

Açıklamada, “Vali Gavin Newsom bugün, evleri tahrip eden, kritik altyapıyı tehdit eden ve 3 binden fazla sakini tahliye etmeye zorlayan orman yangını nedeniyle Mariposa ilçesi için acil durum ilan etti.” denildi.

Yangın, şimdiye kadar yaklaşık 4 bin 600 hektarlık alanı tahrip etti.

Kaliforniya’da orman yangını VİDEO

Tahliye merkezi kuruldu

Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı (Cal Fire), 11 itfaiye ekibi, 400’den fazla personel, 45 itfaiye aracı ve 4 helikopterle alevlere müdahale edildiği açıkladı.

Cal Fire ayrıca, bölgeden tahliye edilen vatandaşların geçici olarak barınması için Mariposa'daki bir ilkokulda Kızıl Haç tarafından tahliye merkezi kurulduğunu bildirdi.

Yangın, ulusal parkı tehdit ediyor

DHA'nın haberine göre orman yangını, 3 bin metrekare dağlık ve ormanlık alan olan Yosemite Ulusal Parkı’nı da tehdit ediyor.

Park, Mamut Ağacı olarak bilinen, en büyük ve en eski ağaçlara da ev sahipliği yapıyor.

Elektrik verilmiyor

Yosemite Milli Parkı, 2021'de 3.3 milyondan fazla ziyaretçiyi çeken ve ülkede en çok ziyaret edilen milli parklardan biri.

Hızla yayılan alevler nedeniyle de bölgeye elektrik sağlanamıyor.

Kaliforniya’da orman yangını VİDEO

Mariposa Korusu'nun alt tarafındaydı

Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede çıkan Washburn yangını, Yosemite Milli Parkı'nın en güneyindeki dev sekoya ağaçlarına ev sahipliği yapan Mariposa Korusu'nu tehdit etmişti.

Park yetkilileri yangının 60 ile 70 dönüm alanda devam ettiğini, alevlerin korunun alt tarafının yakınlarında olduğunu aktarmıştı.

Kaliforniya'da 2,5 milyon dönümden fazla alan yanmıştı

ABD'nin batısı, son yıllarda iklim değişikliğine bağlı orman yangınlarından büyük zarar gördü.

Cal Fire'a göre sadece Kaliforniya'da geçen yıl 2,5 milyon dönümden fazla alan kül oldu.