Kaliforniya'da orman yangınları devam ediyor

Eyaletin 22 noktasında çıkan yangın geniş bir alanı kapladı. Olağanüstü halin ilan edildiği bölgede yetkililer, halka tahliye emri verdi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangınları durdurulamıyor.

İstanbul'un yüzölçümünün yaklaşık 1.5 katına denk gelen yangın, kontrolsüz bir şekilde yayılmaya devam ediyor.

Fresno idari bölgesinde yer alan Central Valley'deki Sierra Ulusal Ormanı Shaver ve Huntington göllerinin yakınında başlayan yangın, kontrolden çıkarak geniş bir alanı kapladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, yetkililer, 2 bin 500 kişinin yaşadığı Auberry kasabasının tamamının tahliyesi emrini verdi.

80 BİN DÖNÜMLÜK ALANDA YANGIN

Alevler yaklaşık 80 bin dönümlük bir alana yayılırken, Fresno ve Oakhurst'ta tahliye merkezleri açıldı.

Madera Polis Departmanı, "Yangın hızla ilerliyor. Plan yapın ve kendinizi güvende hissetmiyorsanız, tahliye emrini beklemeden bulunduğunuz yeri terk etmeye hazır olun." uyarısında bulundu.

Kaliforniya'da orman yangıları devam ediyor ViDEO

Kaliforniya'da orman yangını FOTO GALERi

OHAL İLAN EDİLDİ

ABD Ulusal Kurumlararası Yangın Merkezi'ne göre, ülkede halihazırda 76 orman yangını var. Bunlardan 22'si Kaliforniya'da çıkmış durumda.

Öte yandan bu yıl ABD'de orman yangınlarının sayısının aynı dönem için 10 yıllık ortalamanın altında kaldığı aktarıldı.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yangınlar nedeniyle Fresno, Madera, Mariposa, San Bernardino ve San Diego olmak üzere 5 idari bölgede pazar günü olağanüstü hal ilan etti.

RÜZGAR, YANGINI BÜYÜTEBİLİR UYARISI

Çok sayıda evi yıkıma uğratan alevlerin sardığı bölgelerde olağanüstü hal ve tahliye emirlerine ek olarak, elektrik şirketlerinin kesinti yapmayı değerlendirdiği kaydedildi.

Ülkede konuyla ilgili meteoroloji uzmanlarına göre, Kaliforniya'nın kuzeyinde saatteki hızı yaklaşık 80 kilometreyi bulan rüzgarlar bekleniyor. Rüzgarın sıcak hava dalgasının hemen ardından geldiğine işaret eden uzmanlar, yeni yangınların çıkabileceği konusunda uyardı.

KAMP YASAKLANDI

ABD Orman Servisi, "Kaliforniya'nın büyük bir bölümü, aşırı sıcaklık, rüzgar olayları, kuru hava şartları ve yangınla mücadele kaynaklarının bir kombinasyonu ile benzeri görülmemiş, tehlikeli yangın koşulları tehdidi altında." açıklamasını yaptı.

Eyalet çapında, tüm kamp alanlarının hem günlük kullanım hem de gece kampı için kapatılması kararlaştırıldı. Kapatılan alanlar arasında Sierra Ulusal Ormanı da yer alıyor.

Yangının yakınındaki Yosetime Ulusal Parkı, bazı alanları ziyaretçilere kapatarak, savunmasız yapıları korumaya aldı.

San Bernardino Ulusal Parkı için de kapatma kararı verildi. ABD Orman Servisi, kapatmalarla, insanların neden olduğu yangın potansiyelinin azaltılmasının hedeflendiğini bildirdi.