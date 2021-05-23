Kamala Harris’in basın toplantısında yaptığı hareket olay oldu

Kamala Harris’in basın toplantısında yaptığı hareket olay oldu

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile düzenlediği ortak basın toplantısı sonunda Jae-in'in elini sıkmasının ardından üzerine silmesi tartışma yarattı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, geçtiğimiz cuma günü Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Basının yakından takip ettiği toplantının sonunda Harris’in Jae-in ile el sıkışmasının ardından elini üzerine silmesi ise sosyal medyanın gündemini oturdu.

'UTANÇ VERİCİ' VE 'HAKARET' YORUMLARI YAPILDI

Birçok sosyal medya kullanıcısı Harris’in hareketini “utanç verici” ve “hakaret” olarak yorumlarken, "Kameraların her hareketinizi kaydettiğini bilerek bunu nasıl yapabilirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Demokratlara atıfta bulunarak, Cumhuriyetçi birinin bu tarz bir hareket yapmasının “ırkçılık” olarak görüleceğini ifade etti.

Kamala Harris’in basın toplantısında yaptığı hareket olay oldu VİDEO

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KORONAVİRÜS NEDENİYLE İSTEMEDEN YAPTIĞI DA SÖYLENDİ

Bazı vatandaşlar ise, Harris’in Covid-19 salgını nedeni ile bu hareketi istemeden yapmış olabileceği yorumunda bulunurken, Harris’in aşırı temizlik takıntısı olan insanlar için tıp dilinde kullanılan germofobinin kurbanı olabileceğini öne sürdü.

Harris, henüz konu hakkında açıklama yapmadı.