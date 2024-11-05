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Haber Merkezi

ABD'deki seçimler dünyanın bir diğer ucunda Hindistan'da da heyecanla takip ediliyor. Hatta bunun için ayin bile düzenleniyor.

Bu heyecanın nedeniyse Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in hint kökenli olması.

Telangana eyaletindeki Hindu rahipler, annesi Hindistanlı olan Kamala Harris'in zafer kazanması için dua etmeye başladı.

ÖZEL DUALAR OKUDULAR

Milyonlarca Amerikalı sandık başına giderken, Sri Dharmasastha köyünde Harris'in seçimi kazanmasını isteyen köylüler Hint tanrıçalarını tasvir eden figürlerin önünde özel dualar okudu.

'KOLAM' SEMBOLU ÇİZİLDİ

Sri Dharmasastha'daki bir Hindu tapınağının önüne Harris'in fotoğrafının yer aldığı bir pankart asılırken, yere Hindistan'ın geleneksel sanat figürlerinden biri olan "Kolam" sembolü çizildi.

"HARRİS'İN ZAFERİ İÇİN DİLEKLERİMİZİ SUNUYORUZ"

Sembolün yanına ise çiçekler ve boyayla, "Amerika'ya selamlar, Kamala Harris'in zaferi için dileklerimizi sunuyoruz" diye yazıldı.

KÖKLERİ HİNDİSTAN'A DAYANIYOR

Babası Jamaicalı, annesi Hintli olan başkan yardımcısı Harris, 1964'te Kaliforniya eyaletinin Oakland kentinde doğdu.

Harris'in söz konusu Hindistan köyüyle bağlantısı, annesine ve anne tarafından akrabalarına dayanıyor.

2020'DE DE AYİN YAPILMIŞTI

Ayine katılan rahiplerden biri, "Kamala Harris'in ABD başkanı olabilmesi için ayın programını başlattık. 2020'de de başkan yardımcısı olması için de ayinler düzenlemiştik ve başarı elde etmişti." diye konuştu.

Kamala Harris'in 2020'de başkan yardımcısı seçilmesinin ardından Hindistan'da da kutlamalar yapılmıştı.